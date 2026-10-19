BYD Atto 8: Il nuovo SUV a 7 posti con ricarica ultra-fast in 5 minuti

Il colosso cinese dell’elettrico alza l’asticella nel segmento dei SUV di classe superiore con la presentazione ufficiale della BYD Atto 8. Svelata al Salone dell’Auto di Parigi, la nuova ammiraglia a 7 posti si propone come l’alternativa iper-tecnologica a modelli del calibro di Volvo EX90 e Hyundai IONIQ 9.

Con dimensioni importanti (oltre 5 metri di lunghezza), la BYD Atto 8 abbinerà spazi generosi, interni da prima classe e una tecnologia di ricarica che promette di cancellare per sempre la cosiddetta “ansia da ricarica”.

Design e interni: filosofia “Loong Face” e abitabilità da prima classe

Esteticamente la Atto 8 adotta l’evoluzione del linguaggio stilistico Dragon/Loong Face, caratterizzato da gruppi ottici affilati a LED, dettagli ispirati alla tradizione cinese e linee slanciate enfatizzate dai montanti cromati al posteriore.

Con una lunghezza di 5.04 metri, un passo generoso e cerchi in lega fino a 21 pollici, la presenza su strada è imponente.L’abitacolo offre la configurazione a 7 posti (2+3+2), rivestimenti in pelle e materiali soft-touch, illuminazione ambient personalizzabile e un tetto panoramico in vetro da quasi 2.4 metri quadrati.

La tecnologia di bordo

Infotainment: Touchscreen centrale ruotabile da 15,6″ alimentato dal sistema DiLink e display HUD Head-Up W-HUD fino a 26″.

Comfort e refrigerazione: Climatizzatore tri-zona, sedili anteriori ventilati e riscaldabili con funzione massaggio, piastre di ricarica wireless da 50W e, sull’allestimento top di gamma, un frigo integrato capace di raffreddare fino a -6 °C o scaldare fino a 50 °C.

Spazio bagagli: Da 270 litri con tutti i 7 posti alzati fino a 1.960 litri abbattendo la seconda e terza fila. Presente anche un comodo frunk anteriore da 136 litri.

Motori, batteria e prestazioni: fino a 775 CV

La BYD Atto 8 è costruita sull’architettura elettrica di ultima generazione del brand e sfrutta la celebre Blade Battery di seconda generazione da 115 kWh. Il SUV viene proposto in due varianti:

Design (Trazione Posteriore – RWD): Potenza: 340 kW (462 CV)

Accelerazione 0-100 km/h: 8,0 secondi

Autonomia WLTP: fino a 653 km Excellence (Trazione Integrale – AWD): Potenza: 570 kW (775 CV) e 775 Nm di coppia

Accelerazione 0-100 km/h: 4,6 secondi

Autonomia WLTP: fino a 602 km

La rivoluzione della ricarica: “FLASH” 10-70% in 5 minuti

Il vero punto di svolta tecnico della Atto 8 è il sistema di ricarica proprietario ad alta tensione FLASH:

Dal 10% al 70% in soli 5 minuti .

Dal 10% al 97% in appena 9 minuti .

Efficienza alle basse temperature: Anche a -30 °C, il ciclo dal 20% al 97% richiede soli 12 minuti.

Tempi del tutto paragonabili al pieno di carburante tradizionale, che aprono la strada a un utilizzo autostradale e a lungo raggio senza compromessi.

Scheda tecnica riassuntiva

Caratteristica BYD Atto 8 Design (RWD) BYD Atto 8 Excellence (AWD) Motore Singolo (Posteriore) Doppio (Anteriore + Posteriore) Potenza max 462 CV / 340 kW 775 CV / 570 kW 0-100 km/h 8,0 s 4,6 s Batteria Blade Battery 115 kWh Blade Battery 115 kWh Autonomia WLTP fino a 653 km fino a 602 km Ricarica FLASH 10–70% in 5 min 10–70% in 5 min Posti a sedere 7 7

Prezzi e arrivo sul mercato

Il debutto nelle concessionarie europee della BYD Atto 8 è previsto nel primo trimestre del 2027. I prezzi per il mercato europeo dovrebbero posizionarsi attorno ai 72.000 € per la versione d’attacco, rendendo il modello estremamente competitivo rispetto alla concorrenza diretta europea e coreana a parità di equipaggiamento e prestazioni.