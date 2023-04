BYD Dolphin: la nuova elettrica compatta da 204 CV e 427 km di autonomia

Questa nuova cinque porte compatta costruita in Cina arriverà in Italia a partire dal quarto trimestre del 2023 con prezzi estremamente concorrenziali

Non solo Volkswagen ID.3: il mercato delle auto elettriche compatte verrà arricchito nei prossimi mesi da una nuova new-entry, costruita in Cina e che promette prestazioni davvero interessanti a un prezzo concorrenziale per la sua categoria di riferimento. Si chiama BYD Dolphin ed è una cinque porte il cui debutto internazionale è programmato per il prossimo mese di giugno, mentre in Italia sarà commercializzata a partire dall’autunno. Costruita sulla e-Platform 3.0 di BYD (già vista sulla Atto 3), la Dolphin promette un’estetica elegante da vettura di classe superiore con dimensioni ridotte: la lunghezza arriva a 4,3 metri, mentre larghezza e altezza rispettivamente a 1,8 metri e 1,6 metri.

Con un abitacolo spazioso e dallo stile minimale (il bagagliaio offre da 345 fino a 1.310 Litri con i sedili completamente abbassati), la BYD Dolphin sarà equipaggiata con una speciale powertrain 100% elettrica con tutte le componenti principali integrate in un unico blocco: il motore è sincrono a magneti permamenti con trazione anteriore da 150 kW (204 cavalli) e 290 Nm ed è affiancato dalle innovative batterie Blade LFP (litio-ferro-fosfato) da 60 kWh, che offrono fino a 427 km di autonomia (ciclo WLTP) e capacità di ricarica veloce tramite le colonnine pubbliche.

Le ultime informazioni in nostro possesso parlano di un passaggio dal 30 all’80% di disponibilità energetica in appena mezz’ora utilizzando i punti di ricarica a 88 kW in corrente continua, ma in alternativa è sempre possibile impiegare il caricatore di bordo in AC da 11 kW. Tra le altre caratteristiche, la BYD Dolphin offrirà anche la tecnologia Vehicle-to-Load, che la trasforma in una sorta di grande batteria in grado di alimentare dispositivi elettronici con potenza fino a 3,3 kW. Per tutti gli altri dettagli, non ci resta che attendere il debutto ufficiale di giugno.