carAffinity presenta l’offerta programmatic per la gestione delle pianificazioni pubblicitarie

La piattaforma grazie al continuo successo entra nel mercato tedesco e francese. Profilazione sempre più accurata a supporto della lead generation grazie all’algoritmo proprietario carAffinity Intelligence

carAffinity, la piattaforma digitale leader in Europa per la ricerca delle migliori offerte di auto nuove e Km0, punta sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale (A.I.) lavorando sull’evoluzione del proprio algoritmo con l’obiettivo di aiutare chi si occupa di pianificazioni pubblicitarie a performance nel contesto automotive sul web.

Ma non solo, carAffinity sviluppa accordi per la gestione e l’integrazione di dati di terze parti in ambiente programmatic. Il sistema messo a punto dalla piattaforma si basa sulla creazione di cluster di dati specifici, che individuano i prospect nelle fasi cruciali del processo di acquisto sul web, rendendo sempre più efficaci le campagne pubblicitarie.

Nel corso degli anni, carAffinity, ha sviluppato accordi con l’80% delle case automobilistiche, al punto da essere diventata top of mind per la performance web nel settore automotive, presidiando anche la rete dei concessionari che, in maniera indipendente, possono usufruire di prodotti adv pensati per loro, con una forte geolocalizzazione dei dati.

Grazie alle proprie piattaforme e con una attenzione quasi maniacale all’analisi dei dati, ogni 100 lead, la percentuale di vendita di caraffinity.it in media va dal 3% all’8%.

Nata nel 2016 dalla spinta di imprenditori italiani e attiva in Italia, Spagna, e Portogallo, carAffinity ha un fatturato che cresce a doppia cifra da 6 anni, presentandosi sul mercato con una forte solidità confermata da un EBIDTA sempre positivo dal 2018.

In virtù dell’ottima performance del 2022, carAffinity ha deciso di allargare la sua offerta internazionale anche in Germania, operativa a partire da aprile 2023, e di rinforzare il team in Francia con l’arrivo del nuovo country manager, Jean-Sébastien Guichaoua, che vanta significativi trascorsi in Citroen e Mercedes Benz.

“Oggi, 12 Giugno, partiamo con un primo test in Austria, il Q4 2023 sarà quindi un periodo impegnativo che ci costringerà a ritmi ancora più serrati, sempre in un ambiente lavorativo dove la motivazione ed il piacere di stare insieme sono al primo posto”, afferma Maurizio Zorzetto CEO di carAffinity. “Innovazione e crescita senza perdere l’attenzione al cliente su ogni singolo deal.”