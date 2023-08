CATL Shenxing: svelata la nuova batteria da 400 km di autonomia con soli 10 minuti di ricarica

CATL promette di rivoluzionare il settore dei veicoli elettrici con il lancio della nuova batteria Shenxing. È in grado di recuperare fino a 400 km di autonomia con soli 10 minuti di ricarica.

Contemporary Amperex Technology Co. LTD (CATL), colosso cinese famoso per la produzione di batterie e che collabora con nomi di spicco come Tesla e Ford, ha svelato nelle scorse ore la sua ultima novità.

Si tratta della nuova batteria CATL Shenxing. È destinata a rivoluzionare il mercato, promettendo di ricaricare fino a 400 km in soli 10 minuti. L’avvio della produzione è previsto per la fine del 2023, posizionando la Shenxing in diretta competizione con altri prodotti che vantano tempi di ricarica simili.

La nuova batteria potrebbe ridurre il gap tra i diversi tipi di carburante

Ma cosa significa Shenxing? Letteralmente si traduce in “movimento divino”. Per anni, l’adozione di veicoli elettrici è stata vista con scetticismo a causa delle sfide legate alla ricarica. Ma l’abilità di ottenere quasi 400 km di autonomia in soli 10 minuti potrebbe colmare questo divario tra diversi tipi di carburante.

Gao Han, responsabile tecnologico della divisione E-Car di CATL, ha dichiarato a Reuters: “Con l’obiettivo di perfezionare la tecnologia e ridurre i costi, speriamo che Shenxing diventi un prodotto standard per tutti i veicoli elettrici”.

Non bisogna dimenticare che Tesla, pioniere indiscusso nel settore dei veicoli elettrici, è il principale cliente del brand cinese, ma non l’unico. Infatti, Ford ha recentemente collaborato con CATL per aprire una fabbrica di batterie nel Michigan, dove verranno prodotti accumulatori al fosfato di ferro e litio con tecnologia CATL.

Questa è la stessa chimica delle batterie utilizzata nella CATL Shenxing, anche se non ci sono ancora conferme se il nuovo stabilimento produrrà una batteria simile.