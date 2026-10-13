Comprare un’auto: la fiducia nel concessionario conta quanto il preventivo

Ascolto, prezzi chiari e una consulenza competente aiutano a scegliere meglio. La ricerca Areté spiega che cosa gli automobilisti si aspettano dalla concessionaria e offre alcuni spunti utili prima della firma.

Il prezzo attira l’attenzione, ma quando si entra in concessionaria contano anche le risposte ricevute. Chi compra vuole capire se quella vettura è adatta alle proprie abitudini, quanto spenderà davvero e a chi potrà rivolgersi dopo la consegna.

Per il 71% degli intervistati nella ricerca Areté di settembre 2026, avere fiducia nella concessionaria è molto importante. Il 64% si aspetta informazioni chiare e condizioni economiche trasparenti: esigenze che riguardano tanto il prodotto quanto il preventivo.

Areté è presieduta da Massimo Ghenzer, già presidente di Ford Italia, con una lunga esperienza nell’automotive e nei trasporti. Una sua riflessione pubblicata su LinkedIn mette a fuoco il valore della relazione con il cliente: “I venditori eccellenti ispirano fiducia ai propri clienti.”

Un buon venditore parte dalle domande

Prima di scegliere un modello, conviene raccontare come si usa l’auto: i chilometri percorsi, i tragitti abituali, le persone da accompagnare e lo spazio necessario. Anche le dimensioni del garage e la possibilità di ricaricare a casa o al lavoro possono cambiare la scelta.

Chi ascolta queste esigenze può proporre una vettura adatta e spiegare il motivo. Se si parla soltanto di promozioni e disponibilità immediata, vale la pena riportare la conversazione sull’utilizzo quotidiano. Il budget deve comprendere anche assicurazione, manutenzione e consumi, oltre al prezzo d’acquisto.

Secondo Areté, il 90% degli intervistati visita più di una concessionaria prima di decidere. Confrontare le proposte aiuta, purché si chiedano preventivi per vetture con dotazioni e servizi comparabili. Una differenza di prezzo può dipendere da accessori, condizioni della promozione o prestazioni comprese nell’offerta.

La prova su strada completa il confronto. Sedersi al volante, controllare la visibilità e provare l’accesso ai sedili posteriori permette di valutare aspetti che una scheda tecnica racconta solo in parte. Se possibile, è utile guidare su un percorso simile a quello abituale.

Il preventivo va letto oltre la rata

Un preventivo scritto e dettagliato permette di capire il prezzo finale, le spese aggiuntive e i servizi facoltativi. Occorre verificare se lo sconto dipende da un finanziamento, da una permuta o da altre condizioni, chiedendo anche quali tempi di consegna siano previsti.

La valutazione dell’auto data in permuta dovrebbe essere indicata separatamente dal prezzo e dallo sconto della vettura acquistata. È più facile, così, confrontare ciò che viene riconosciuto per l’usato e quanto si paga per la nuova auto.

Con un finanziamento, la rata mensile è soltanto una parte del conto. Vanno chiariti anticipo, numero delle rate, eventuale rata finale e importo totale dovuto. Chiedere un confronto scritto tra acquisto senza finanziamento e soluzione finanziata aiuta a leggere l’offerta nel suo insieme, tenendo conto degli eventuali servizi inclusi.

Se è prevista una rata finale, è importante capire le possibilità alla scadenza e le condizioni applicabili, comprese quelle per un’eventuale restituzione della vettura. Una voce poco chiara merita una spiegazione prima della firma.

La ricerca conferma quanto pesi questo aspetto: il 44% potrebbe rinunciare all’acquisto per scarsa chiarezza su prezzi, condizioni e finanziamento; il 24% per mancanza di fiducia nel concessionario o nel processo di acquisto. Le due risposte raggiungono complessivamente il 68%.

Usato e assistenza: chiarire cosa succede dopo

Per un’auto usata, il prezzo va confrontato con le condizioni della vettura e con i servizi offerti. Conviene chiedere documentazione su chilometraggio, manutenzione, precedenti utilizzi e controlli effettuati, chiarendo quali interventi siano previsti prima della consegna e quali potrebbero servire a breve.

Pneumatici, freni, carrozzeria e abitacolo meritano un controllo, insieme alle chiavi, agli accessori e alla documentazione disponibile. Per un’elettrica usata, è utile chiedere se sia disponibile una verifica dello stato della batteria. Garanzie e coperture aggiuntive vanno lette nei documenti, con attenzione a condizioni, esclusioni e modalità di richiesta dell’assistenza.

Prima di decidere, vale la pena sapere chi seguirà il cliente dopo la consegna, dove effettuare la manutenzione e a chi rivolgersi in caso di problemi. La disponibilità a chiarire questi punti dice molto sulla qualità del servizio.

Il 39% degli intervistati da Areté indica nella consulenza competente e affidabile il principale fattore capace di convincerlo all’acquisto. La Guida Top Dealers Italia può essere un punto di partenza per individuare concessionari attenti al servizio; la scelta va poi approfondita attraverso il confronto diretto.

Prima della firma dovrebbero essere chiari la vettura che si riceverà, il costo complessivo e l’assistenza disponibile. Se resta un dubbio, è il momento di fare un’altra domanda e chiedere che la risposta sia riportata nei documenti.