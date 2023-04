Con ShareBox la consegna e il ritiro delle chiavi auto sono sicuri, contabilizzati ed automatici!

Perché perdere anche un’ora per ritirare le chiavi dell’auto noleggiata o della propria auto per un tagliando? Questa domanda se le posta anche un imprenditore norvegese che ha creato nel 2016 Sharebox facendo felici i clienti di autonoleggio e concessionari ed ovviamente questi ultimi!

Quanto sarebbe comodo consegnare e recuperare le chiavi della vostra auto quando è il momento di portarla al tagliando programmato senza fare alcuna coda e, quindi, eliminando i tempi di attesa in officina? Con ShareBox Service Station questo sogno è finalmente realtà: si tratta di un servizio ideato da una società norvegese che sta crescendo velocemente grazie agli indubbi vantaggi che offre sia a chi lo sceglie sia ai propri clienti, consentendo da entrambe le parti un gran risparmio di tempo e la massima soddisfazione e sicurezza.

Sicurezza certificata dalle compagnie assicurative che hanno approvato il sistema. Che la soluzione sia vincente e competitiva è testimoniato dallo stesso crescente numero di installazioni delle Service Station che – a livello mondiale – hanno raggiunto quota 900 con l’obiettivo 2023 di raggiungere le 1.500 unità.

Nei Paesi scandinavi il sistema è ormai consolidato grazie anche alla accoglienza ricevuta dal marchio Audi e successivamente da parte di molto altri marchi del Gruppo Volkswagen. Il sistema sta inoltre raccogliendo consensi in tutto il mondo: dall’Europa agli Stati Uniti d’America, passando per l’Australia e la stessa Asia grazie ai vantaggi della sicurezza assoluta, del supporto 24h/7 giorni su 7 e della fantastica customare journey consentendoti di portare la vettura in officina quando vuoi ed allo stesso modo ritirarla all’ora che preferisci: alle 5 del mattino come alle 23 dopo aver cenato al ristorante o essere stati al Cinema con gli amici!

In Italia è già arrivato Sharebox grazie all’accordo con Audi AG che ha favorito l’ingresso nel nostro Paese e noi stessi – inconsciamente – lo abbiamo provato a fine 2019 all’Aeroporto di Bologna!

Audi Service Station è infatti l’innovativo servizio che permette di prenotare ed effettuare una serie di controlli e interventi sull’auto mentre questa è parcheggiata in aeroporto, permettendoci di risparmiare tempo senza alcun costo aggiuntivo. La Casa dei Quattro Anelli ha colto infatti la grande opportunità portando i propri servizi after sales a un livello superiore grazie alla nuova formula Audi Service Station. Ossia appunto di un servizio di ritiro e consegna della vettura, il tutto senza costi extra, disponibile dal novembre 2019 giorni anche presso l’aeroporto di Bologna. Innovazione e digitalizzazione, dunque, in tutte le fasi del post vendita: Audi ottimizza il nostro tempo garantendo un’assistenza completa e come sempre super professionale.

Con Audi Service Station si può effettuare un tagliando completo, cambiare le gomme, sostituire e rabboccare l’olio o cambiare le pastiglie dei freni, solo per citare alcuni degli interventi possibili. Una possibilità unica e inedita in Italia, a maggior ragione in aeroporto dove un incaricato Audi verrà a ritirare la vettura, svolgerà i controlli di rito e riporterà l’auto a destinazione, il tutto mentre noi siamo in viaggio.

Ecco quello che può fare ShareBox Service Station che permette infatti al cliente di consegnare e ricevere le chiavi dell’auto semplicemente gestendo entrambe le operazioni con il proprio smartphone. Dopo aver preso appuntamento per accedere all’utilizzo del servizio, il cliente riceve un messaggio in modo da depositare le chiavi nella ShareBox Service Station più vicina. Il concessionario, società di noleggio o l’officina vengono poi informati della consegna dell’automobile e completano quindi la lavorazione prevista su di essa, al termine della quale il cliente riceverà una notifica sul telefono in modo da procedere al pagamento della prestazione e al successivo ritiro del proprio mezzo.

La ShareBox Service Station è quindi uno strumento che permette di accogliere più clienti alleggerendo il lavoro dei responsabili clienti e aumentando il flusso del lavoro in officina. Ogni armadietto della ShareBox è protetto da allarme in caso qualcuno volesse rubare le chiavi all’interno, mentre per il pagamento anche al di fuori dell’orario di apertura della concessionaria/officina è possibile sfruttare i servizi compatibili Visa, Mastercard, Nexi, PayPal e Klarna, soggetti alle preferenze del singolo rivenditore.

Ormai tutti i maggiori marchi premium stanno adottando questa soluzione (Porsche, Tesla, BMW), oltre ai grandi gruppi di autonoleggio ( Europcar, Sixt, Avis) con i quali sono stati stipulati accordi quadro, e dai feedback e ricerche svolte sia da Sharebox che dai loro sempre più numerosi clienti è emerso che ben l’80% dei clienti finali preferisce consegnare e ritirare da soli la propria vettura o l’auto noleggiata senza fare code o essere costretti ad uscire dal lavoro prima per problemi logistici.

Da parte delle Concessionarie i vantaggi sono numerosi a partire dall’offrire al cliente maggiore elasticità (pensate alla sola comodità di andare all’aeroporto di Bologna con la propria Audi, parcheggiarla gratuitamente e quando si ritorna ritrovarla tagliandata o con la riparazione effettuata senza aver perso un solo minuto ed anzi risparmiando pure il tempo per cercare un parcheggio e pure i soldi per la sosta…) ma anche vantaggi interni visto che grosse Concessionarie scandinave e non solo al Nord Europa hanno potuto ridurre gli addetti all’accettazione da 10/15 a 7/8 trasferendo il personale in eccesso verso altre attività più produttive e strategiche.

Ad oggi nessun cliente ha avuto problemi di furti delle chiavi (sono su strutture da 350 kg, allarmate coi maggiori sistemi di sicurezza e videomonitorate) e sono pochissime le persone che trovano difficoltà ad utilizzare il sistema, ricordando che se non si riesce ad aprire lo sportello della propria cassetta (tipo i locker che usate per Amazon o Poste Italiane, ma molto più rinforzati…) basta premere un pulsante e vi collegate con la centrale operativa che parla tutte le principali lingue fra cui l’italiano.

Marco Fiore – Customer Success Manager di Sharebox AS – ci ha raccontato la storia e come funziona il servizio, confermandoci che sono davvero poche le persone che chiamano la centrale operative e la causa piu’ ricorrente è proprio la non apertura del box che viene tranquillamente sbloccato da remoto dall’operatore dopo aver verificato ovviamente la sua identità.

Ancor meno frequenti i casi dei distratti che pensavano di aver già pagato ed invece si accorgono di averlo solo immaginato davanti al box che non si apre: anche in questo caso nessun panico visto che si può tranquillamente pagare la ricevuta in qualsiasi momento con carta di credito o Paypal. Poi la cassetta si apre subito!