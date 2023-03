Cord 812 Phaeton del 1937, l’auto di Amelia Earhart

La Cord 812 Phaeton del 1937, auto della pilota ed esploratrice Amelia Earhart, autentica pioniera del volo, è entrata a far parte del National Historic Vehicle Register

In onore della Giornata Internazionale della Donna, il National Historic Vehicle Register ha annunciato che avrebbe aggiunto alla sua collezione un veicolo che un tempo apparteneva a uno dei piloti più famosi della storia: Amelia Earhart. Prima donna aviatrice a volare da sola attraverso l’Oceano Atlantico e sostenitrice dell’Equal Rights Amendment, Earhart è entrata nella leggenda anche per lo sfortunato tentativo di diventare la prima donna a circumnavigare il globo. Lei, il navigatore Fred Noonan, e il suo famoso Lockheed 10E Electra scomparvero tragicamente nel sud del Pacifico durante quel tentativo di record nel 1937. Amelia fu ufficialmente dichiarata morta nel 1939. Una delle ultime foto mai scattate di lei, e sicuramente una delle più famose, vedeva la presenza non solo del suo aeroplano, ma anche della sua auto, una Cord 812 Phaeton del 1937.

Come il suo primo proprietario, un tempo si pensava che l’auto fosse andata persa. Venduta dal marito di Earhart poco dopo la sua scomparsa, l’auto è passata attraverso molte mani nel corso degli anni, ed è stata purtroppo smontata e smembrata nel corso degli anni. Nel 2004, dopo anni di sforzi, il collezionista Ray Foster è riuscito a trovare la carrozzeria dell’auto, il suo telaio e il suo motore, tra gli altri componenti. Nel 2018, l’auto è stata venduta al suo attuale proprietario, la JBS Collection, che ha incaricato LaVine Restorations, Inc. di riportare l’auto alle sue condizioni originali.

Il CEO di Hagerty McKeel Hagerty ha annunciato che sarebbe entrata a far parte del National Historic Vehicle Register, un programma riconosciuto a livello federale statunitense che cerca di documentare il significato storico e culturale dell’automobile. “Evidenziare la storia di Amelia Earhart e la sua passione per l’automobile è uno sguardo unico sull’amore vario e diffuso per le auto che ha affascinato la nostra società dall’inizio del XX secolo“, ha affermato Casey Maxon della Hagerty Drivers Foundation. “Siamo entusiasti di onorare questo eroe americano e difendere i diritti delle donne durante il Women’s History Month“. 33esimo veicolo aggiunto al registro, il Cord 812 Phaeton di Earhart è uno dei due soli veicoli che verranno aggiunti quest’anno, il secondo dei quali non è stato ancora annunciato. Entrambe le auto saranno esposte questo settembre al National Mall di Washington, D.C.