Crédit Agricole Auto Bank: il nuovo protagonista nel noleggio auto

Credit Agricole Auto Bank sarà operativa in tutti settori della mobilità: dall’automotive alle due ruote, dal leisure alla nautica, dall’agricoltura ai veicoli commerciali leggeri e pesanti.

La mobilità in Europa dà il benvenuto a un nuovo protagonista: dalle costole di FCA Bank è stata presentata in questi giorni Crédit Agricole Auto Bank, gruppo bancario internazionale presente in 17 Paesi europei controllata da CA Consumer Finance sulla base di un accordo con Stellantis al fine di diventare nel giro di pochi anni vero e proprio punto di riferimento del finanziamento e leasing di veicoli e del settore della mobilità.

Questa banca, con sede a Torino, ha l’obiettivo di diventare leader europeo nella green mobility, attraverso una gamma completa di soluzioni fornite dalle sue controllate e pensate per soddisfare tutte le esigenze dei clienti: il target è quello di almeno 10 miliardi di euro di impieghi entro il 2026, con l’ambizione di avere, entro il 2030, l’80% del portfolio di veicoli nuovi composto da modelli green (elettrici e ibridi). Ponendosi alla guida della transizione energetica come “banca della mobilità per un pianeta migliore“, vuole rendere l’accesso ai veicoli a zero e basse emissioni sempre più democratico e alla portata di tutti.

L’offerta auto della Crédit Agricole Auto Bank nel segmento auto e varia e diversificata e comprende oltre 30 prestigiosi marchi come Ferrari, Tesla, Mazda, Aston Martin, McLaren, Lotus, Morgan VinFast, DR Automobiles, Aiways, XEV, ElectricBrands, Invicta Electric e le principali soluzioni Stellantis. Per quanto riguarda le formule di noleggio, l’offerta spazia dal car sharing elettrico agli abbonamenti all’auto e ai noleggi di tutte le durate, oltre al leasing operativo. Sono previsti in futuro forti investimenti per oltre 3500 punti di ricarica in Europa entro il 2026, anno in cui la flotta raggiungerà quota 200.000 veicoli, di cui il 55% sarà composto da modelli elettrici e PHEV.