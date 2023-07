Dacia gamma Extreme: caratteristiche, allestimenti e prezzi

Le vetture della gamma Dacia Extreme si caratterizzano per le nuove tinte Verde Oxide per Sandero Stepway, Duster, Jogger e il Blu Ardesia per Spring con finiture color bronzo. Il listino prezzi parte da 17.800 euro per Sandero Stepway Extreme Eco-G100

Il catalogo Dacia si allarga con l’arrivo della gamma Extreme, il nuovo allestimento dedicato all’outdoor, che si colloca al top della linea ha con tanti dettagli nuovi per allargare la platea di possibili acquirenti.

Gamma Dacia Extreme: le caratteristiche

Le vetture della gamma Dacia Extreme si caratterizzano per le nuove tinte Verde Oxide per Sandero Stepway, Duster, Jogger e il Blu Ardesia per Spring con finiture color bronzo, sviluppate appositamente per questo allestimento, sulle calotte dei retrovisori, sul coprimozzo e sul logo Dacia sul portellone del bagagliaio all’esterno; sui pannelli delle porte e il profilo delle bocchette di aerazione all’interno della vetture. A dare un look ancora più aggressivo alla gamma ci sono poi i cerchi in lega Nero Lucido, da 16″ su Sandero Stepway e Jogger, da 17″ su Duster, mentre nell’abitacolo, per la prima volta, viene proposto sulle versioni Extreme di Sandero Stepway, Duster e Jogger il nuovo tessuto MicroCloud lavabile e appositamente sviluppato per resistere a strappi, graffi e offrire grande facilità di pulizia. Di serie su Sandero Stepway Extreme e Jogger Extreme è anche il sistema Extended Grip, che consente ad un veicolo a due ruote motrici di affrontare tratti di strada molto innevati o molto fangosi. La soluzione, che si attiva tramite un pulsante sulla consolle centrale, adatta il funzionamento dell’Esp (Electronic Stability Program) e dell’Asr (Anti-Slip Regulation) per consentire una maggiore aderenza sulle superfici mobili. Duster rimane invece fedele, anche nell’allestimento Extreme, alla trasmissione 4×4, che ha già dimostrato quanto vale anche nei terreni più duri.

Solo per Jogger, in tutti gli allestimenti, Dacia, ha realizzato l’optional esclusivo Pack Sleep. Una soluzione che permette di trasformare la vettura in una pratica e comoda camera da letto. Il Pack Sleep consiste in una struttura di legno, adatta alle dimensioni del bagagliaio, che si apre in meno di 2 minuti per formare un grande letto matrimoniale con tanto di materasso. Quest’ultimo occupa tutta la parte posteriore dell’auto, dallo schienale dei sedili anteriori al portellone del bagagliaio, passando sopra la panchetta della seconda fila ripiegata. Lo spazio per dormine che ne deriva è particolarmente generoso: 190 cm di lunghezza e fino a 130 cm di larghezza, con uno spazio in altezza di almeno 60 cm. Quando la struttura è chiusa nel bagagliaio, è disponibile un volume di carico di 220 litri. L’area di stoccaggio della struttura può essere ribaltata all’indietro formando un ripiano che consente, ad esempio, di consumare un pasto comodamente al riparo grazie al portellone aperto di Jogger. La struttura del Pack Sleep pesa 50 kg, e se necessario, può essere facilmente rimossa dall’auto. Sono disponibili ulteriori accessori che ottimizzano il comfort di utilizzo: tendine oscuranti per tutti i finestrini dell’auto e una tenda esterna da collegare al posteriore di Jogger per un alloggio più spazioso. Il Pack Sleep ha un prezzo di listino pari a 1.500 euro se ordinato insieme a un Jogger e 1.991 euro ordinato come accessorio in post-vendita.

Gamma Dacia Extreme: i prezzi

Il listino prezzi parte da 17.800 euro per Sandero Stepway Extreme Eco-G100; da 23.200 euro per Spring 65 Cv, da 21.500 euro per Jogger Extreme Eco-G 100 7P e da 21.550 euro per Duster Eco-G 100. La gamma è già disponibile nelle concessionarie Dacia.