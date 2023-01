Dacia Spring: nuovo allestimento Extreme per la gamma 2023

La nuova Dacia Spring Extreme sostituisce a listino la Expression e introduce un motore elettrico da 48 kW (65 CV). Prezzo da 23.200 Euro

Un’importante novità è stata presentata al Salone di Bruxelles 2023 per la gamma della Nuova Dacia Spring: il piccolo crossover del marchio rumeno è stato introdotto nell’inedito allestimento Extreme che andrà a sostituire quello denominato Expression portando con sè, inoltre, una nuova motorizzazione chiamata Electric 65. Sarà ordinabile dal 18 gennaio con un listino prezzi in partenza da 23.200 Euro e, nel corso dell’anno, la stessa versione sarà disponibile anche per altri modelli Dacia tra cui Sandero, Duster e Jogger.

La Nuova Dacia Spring in allestimento Extreme si caratterizza per la colorazione della carrozzeria in Blu Ardesia con dettagli in rame sui loghi, sulle calotte degli specchietti retrovisori, sugli elementi del paraurti anteriore e sulle barre portatutto del tetto. L’abitacolo, poi, riprende le stesse tonalità con particolari in Blu Ardesia su plancia e portiere e rame per le finiture dei sedili. La nuova motorizzazione Electric 65, infine, porta la potenza a 65 cavalli abbinata a un riduttore di nuova concezione (che migliora l’accelerazione) e alla batteria da 26,8 kWh che promette fino a 220 km di autonomia secondo il ciclo WLTP.