Dallara omaggia la prima vittoria a Indianapolis con due versioni speciali

Con la Dallara Stradale e la Dallara EXP IR8 Tribute la casa italiana rende omaggio alla vittoria di Eddie Cheever ad Indianapolis 1998

Dallara ha un palmares di vittorie nel mondo del motorsport a dir poco invidiabile e tra questi un successo particolarmente importante centrato oltreoceano è certamente il primo trionfo alla 500 Miglia di Indianapolis avvenuta nel 1998 per mano di Eddie Cheever. Un’occasione davvero speciale che quest’anno il marchio italiano ha voluto celebrare con una doppia serie speciale della Dallara Stradale e della Dallara EXP, denominate IR8 Tribute (in onore della vettura vincitrice) e prodotte in serie limitatissima a soli 25 esemplari.

Ciò che le distingue rispetto ai corrispondenti modelli di serie è innanzitutto la livrea, creata in collaborazione con lo Studio di design BorromeodeSilva, che riprende appunto la colorazione nero-azzurra della IR8 di Cheever. Disponibile anche con diversi dettagli neri in carbonio a vista, questa tinta è impreziosita dal numero romano XXV (25), da 23 stelle che simboleggiano le vittorie ad Indianapolis, da cerchi neri, dalle pinze freno gialle, dai rivestimenti in Alcantara, da una grafica speciale sulla plancia e da una targhetta commemorativa con le forme della IR8 del 1998.

Per quanto riguarda la meccanica, la Dallara Stradale IR8 Tribute in particolare va ad eguagliare la dotazione della sorella Dallara EXP ottenendo il cambio automatico robotizzato AMT con tempi di cambiata dimezzati, un nuovo impianto frenante più potente e un intercooler specifico derivato da quelli utilizzati sulle monoposto formula.