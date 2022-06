DeLorean Alpha5: la DMC12 ritorna in versione moderna… dal 2024

Il marchio DeLorean ha ufficializzato il restyling moderno della mitica DMC12: sarà elettrica con forme da GT e una powertrain con batteria da 100 kWh per 483 km di autonomia massima

Doveva chiamarsi EVolved… e invece la conosceremo come DeLorean Alpha5, quando sarà ufficialmente presentata il prossimo 18 agosto presso il celebre Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, in California. In ogni caso, il marchio americano è ormai pronto a solcare nuovamente il mercato dell’automotive con quella che sarà l’erede moderna della mitica DMC12, utilizzata nella trilogia di “Ritorno al Futuro”.

Dalle prime immagini svelate in anteprima e che potete apprezzare anche voi sfogliando la gallery a corredo di questo articolo, la nuova DeLorean Alpha5 ha ora delle forme assolutamente inedite da Gran Turismo di pregio con linee slanciate sia all’anteriore, dove trovano posto dei gruppi ottici a LED sottilissimi, che al posteriore, dove invece la firma luminosa ricopre l’intera larghezza della vettura. Il merito di questo progetto va all’italianissima Italdesign, che lateralmente ha anche curato i giganteschi cerchi in lega leggera e le portiere con apertura ad “ali di gabbiano”, le quali danno accesso non solo al cockpit anteriore ma anche a una coppia di sedili posteriori che sulla DMC12 originale non erano presenti.

Con delle dimensioni pari a quasi 5 metri di lunghezza, 2,04 metri di larghezza e 1,37 metri di altezza, la DeLorean Alpha5 garantisce inoltre un Cx di resistenza aerodinamica pari a 0,23, grazie al quale potrà dire la sua nella percorrenza in elettrico contro mostri sacri del calibro di Tesla Model S e Porsche Taycan. Come già affermato tempo fa, infatti, l’erede della DMC12 sarà una vettura al 100% elettrica con powertrain di ultima generazione (di cui non si conoscono ancora le specifiche) e pacco batterie da oltre 100 kWh, capace di spingere l’autonomia massima con la singola ricarica fino a 483 km (ciclo WLTP).

Qualche dato sulle prestazioni? Il marchio DeLorean, per il momento, ha confermato uno scatto 0-100 in meno di 3 secondi, quello da 0 a 88 miglia orarie (chiaro riferimento a Ritorno al Futuro) in 4,35 secondi e una top speed di circa 250 km/h limitata elettronicamente… almeno per il modello di base, che a quanto pare sarà affiancato successivamente da una versione ancora più potente.

Per tutti i dettagli sulla DeLorean Alpha5 vi rimandiamo alla presentazione ufficiale del 18 agosto in concomitanza con il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach: la nuova GT elettrica del marchio americano sarà inizialmente prodotta in 88 esemplari, ai quali seguiranno una Coupé con motore V8, una berlina a batterie e un SUV alimentato a idrogeno.