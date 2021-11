Drako Dragon, la nuova supercar elettrica

Drako Dragon sarà più potente della cugina GTE e avrà, quindi, oltre 1.200 CV a disposizione. Le linee sono sportive ma senza eccessi e il sistema di infotainment è stato appositamente sviluppato per il marchio a stelle e strisce

Sportiva, con tanto carattere, ma soprattutto elettrica: sono queste le caratteristiche fondamentali della Drako Dragon, la vettura firmata Drako Motors che entra sul mercato con l’ambizione di essere un riferimento per questo segmento e sfidare le icone che tutti conosciamo, a partire da Tesla.

Drako Dragon: come sarà

Il primo modello presentato da Drako Motors risale al 2019, si trattava della GTE e già il nome era sufficiente per intuire le velleità della vettura. Ora, l’azienda americana rilancia la sfida ma con la Dragon prova ad abbracciare un pubblico più trasversale. Il confronto su strada o tra i cordoli dovrà attendere ancora un po’, visto che, per il momento, quello che consociamo di Drako Dragon sono solo alcune notizie trapelate sul web e una manciata di rendering. A un primo colpo d’occhio si possono notare le forme moderne ma non eccessivamente sportive e nemmeno troppo azzardate. Il richiamo a una certa indole, però, c’è ed è evidenziato dalla banda grigia che impreziosisce la carrozzeria, dalla grande bocca frontale ai cui lati sono inseriti i sottili fari a LED.

Rispetto alla cugina GTE, gli interni sono stati completamente ridisegnati e in questo caso si capisce come il lusso sia un valore a cui in Drako fanno particolare attenzione. Il sistema di infotainment, inoltre, è stato appositamente sviluppato per il marchio a stelle e strisce. internamente da Drako e composto da una serie di schermi. Non sono ancora disponibili i dati ufficiali sul motore e le sue prestazioni, ma in Drako hanno precisato la powerunit sarà più potente di quella della GTE e quindi i futuri fortunati possessori potranno contare su più di 1.200 CV e una coppia che supererà gli 8.880 Nm. Il pacco batteria (realizzato da ThermoTech) è stato rivisto e sarà più competitivo sotto l’aspetto dell’autonomia, fondamentale anche sulle supercar e della sua durata. Le rivali, Tesla Model S Plaid su tutte, sono avvisate.