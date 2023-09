Economia circolare e mobilità elettrica per un turismo sostenibile di prossimità!

Bollicine Elettriche ritorna l’11 settembre presso Elevator Innovation Hub a Vicenza

L’11 settembre dalle 17.30 va in scena la quarta puntata del Talk Show promosso da Andiamo Elettrico insieme a Caval Service ed Elevator ospitato nella sede di Strada di Casale 175 (ex fabbrica Lovato Autogas) dedicata alla mobilità sostenibile ed alla economia circolare.

Lunedì 11 settembre i focus saranno dedicati al turismo sostenibile e di prossimità che l’economia circolare insieme alla mobilità elettrica possono rafforzare valorizzando le stesse bellezze di Vicenza e di tutto il Veneto e dell’interna Penisola italiana che si possono meglio godere utilizzando una bici elettrica da pianura o una mountain bike elettrica facendo apprezzare le bellezze del territorio aumentando la stessa durata di permanenza dei turisti ed evitando il “mordi e fuggi”.

L’economia circolare e la mobilità sostenibile rappresentano il focus di Bollicine Elettriche che nella quarta ed ultima puntata del 2024 analizzerà nel dettaglio quanto siano importanti per valorizzare il turismo sostenibile e di prossimità che ben si sposa con il nostro territorio ricco di bellezze diffuse che si possono raggiungere in auto (possibilmente elettrica) e soprattutto in bicicletta con le e-bike che rendono ancora più leggere le distanze.

A parlare di turismo e mobilità sostenibile sono stati invitati importanti relatori, puntando molto anche sui giovani che sono e devono essere i protagonisti della transizione ecologica. In rigoroso ordine alfabetico parteciperanno al Talk show promosso da Andiamo Elettrico:

Roberto Bottin testimonia l’impegno di AGSM AIM Smart Solution (nel suo ruolo di Direttore Operativo E-Mobility) sul versante delle infrastrutture poichè sia le auto elettriche sia le ebike senza punti di ricarica possono fare poca strada!

Adamo Dalla Fontana racconta l’attività della Fondazione Studi Universitari di Vicenza (di cui è il Presidente) per i giovani che sono i primi fruitori ed i futuri protagonisti della transizione ecologica, portando anche una testimonianza della propria impresa che dimostra che l’economia circolare ed elettrica porta anche occupazione!

Gary Fabris – Responsabile del Gruppo Veicoli Elettrici di Confindustria ANCMA (associazione che organizza la stessa Eicma Milano, la Fiera delle due ruote più importante d’Europa!) porta i numeri ed esempi concreti di come all’estero (Germania in primis) siano capaci di sfruttare la bici elettrica per valorizzare il territorio creando un giro di affari miliardario per lo stesso territorio.

Andrea Marin, CEO e fondatore di Javis, presenta la sua start up e cosa questa può fare per la stessa mobilità sostenibile attraverso una logistica innovativa.

Flavio Marelli (CEO di Anthea spa) sviluppa il tema assicurativo focalizzato sugli scenari futuri della mobilità con gli stessi temi della mobilità di prossimità (basata sulle bici, ma anche sui monopattini) che deve garantire la stessa sicurezza e prevenzione degli altri mezzi : a partire appunto dalla assicurazione per chi li guida e chi ci passa accanto…

Nicoletta Martelletto – giornalista professionista e presidente di Italian Travel Press – ha il compito di illustarare l’importanza della informazione giornalistica di qualità ed il ruolo della stessa stampa turistica presentando la stessa associazione di cui è fra i fondatori.

Leonardo Nicolai – Assessore alle politiche giovanili, digitalizzazione e innovazione – porta le strategie della nuova Amministrazione Comunale di Vicenza, focalizzandosi da un lato sulle politiche giovanili che interessano ovviamente la stessa mobilità dei ragazzi e ragazze vicentine sia le opportunità che la mobilità sostenibile e la economia circolare portano a livello di ricerca, innovazione e digitalizzazione per trasformare Vicenza in una smartcity a misura del cittadino.

Carlo Valente, fondatore di Andiamo Elettrico, la più grande comunità di proprietari di veicoli elettrici di qualsiasi marca con oltre 10.000 aderenti presenta gli ospiti per poi dare a Fiammetta Benetton il piacere di moderare l’incontro, forte della sua esperienza televisiva e conoscenza dei temi della sostenibilità. L’evento è aperto al pubblico con registrazione gratuita ed obbligatoria utilizzando la piattaforma Eventribe (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bollicine-elettriche-668169702567) o chiamando direttamente Elevator Innovaton Hub negli orari ufficio allo 0444 1792504.

Tutti questi eventi sono possibili grazie ad Elevator Innovation Hub ed a Caval Service insieme ad un gruppo si sostenitori selezionati per la loro grande attenzione verso la sostenibilità ambientale che ricordiamo in rigoroso ordine alfabetico: AGSM AIM, Anthea spa, Askoll Eva, Bellieni Immoniliare, BR Pneumatici, Frattin Auto , Sonia Poletto Private Banker Fideuram e Santa Margherita che offre il brindisi finale con il suo Valdobbiadene Prosecco Superiore 52, rigorosamente Bio!