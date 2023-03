Electrip, leader nella ricarica di auto elettriche, sbarca in Italia

In partnership tra WH Infrastructure e Zorlu Enerji, Electrip ambisce a diventare il principale operatore di ricarica indipendente in Europa

I due principali attori nella fornitura di servizi energetici per il settore automotive (e non solo), Wren House Infrastructure LP (WH) e Zorlu Enerji, hanno stretto recentemente una collaborazione per dare vita a una nuova società, denominata Electrip Global Limited, che si occuperà delle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici in Europa. Grazie a questa partnership, i due gruppi uniscono le proprie competenze nei settori dell’energia e delle infrastrutture per dare vita a un nuovo attore sul mercato europeo.

Già presente in diversi Paesi europei tra i quali Francia, Polonia, Grecia, Bulgaria, Montenegro e Croazia, Electrip punta a diventare il principale operatore di ricarica indipendente per i veicoli elettrici di tutta Europa. Ciò sarà possibile grazie al know-how maturato congiuntamente da WH e Zorlu Enerji, che insieme gestiscono la principale rete di ricarica per veicoli elettrici in Turchia attraverso un software proprietario, una piattaforma digitale e un’app mobile di facile utilizzo.

Forti anche di un solido capitale finanziario, la nuova azienda punta all’espansione globale affacciandosi innanzitutto all’Italia con un team manageriale di tutto rispetto, capitanato da Nicola De Sanctis come Chairman of Eletrip Italia Srl e da Giovanni Fornaro come Country Manager. “WH e Zorlu Enerji collaborano da tempo e possono contare sull’affidabilità reciproca di due gruppi consolidati – ha commentato De Sanctis – Questa nuova iniziativa ci permette di far convergere il know-how finanziario e tecnologico delle nostre aziende. Considerando il forte impulso all’utilizzo delle auto elettriche, il nostro obiettivo è offrire un’esperienza unica di ricarica dei veicoli attraverso una piattaforma di facile utilizzo creata dai nostri sviluppatori, servizi qualificati per i clienti e assistenza post-vendita. Vogliamo espanderci ulteriormente in Europa e diventare un operatore indipendente di riferimento, non solo nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici, ma anche nell’efficienza energetica“.