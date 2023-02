Elon Musk rende disponibile il servizio internet Starlink in Italia

Il patron di Tesla e SpaceX propone all'Italia la sua offerta internet: 50 Euro al mese e 450 Euro per gli strumenti di comunicazione

Al fianco dei principali provider di comunicazione, da questi giorni sarà possibile navigare in internet in Italia anche con un nuovo sistema: si tratta dello Starlink di Elon Musk, già patron di Tesla e SpaceX, che promette internet ad alta velocità nelle regioni più rurali e isolate del mondo, eccellente per le videochiamate, per lo streaming video fino a 4K e per i giochi online.

Si tratta di un progetto che vuole utilizzare la tecnologia satellitare di SpaceX per dare la possibilità a tutti di accedere alla rete internet in banda larga e a bassa latenza. Il prezzo, tuttavia, non è dei più concorrenziali: il costo mensile per attivare Starlink è di 50 Euro, a cui aggiungere altri 450 Euro per l’hardware necessario con il quale sfruttarlo al massimo. Dopo l’attacco hacker che l’Italia ha subito nella giornata di domenica 5 febbraio, potrebbe essere un’alternativa da considerare…