European Chips Act: il piano per aumentare la produzione di semiconduttori in Europa

Il Parlamento Europeo ha approvato il Chips Act, che ha l'obiettivo di rendere l'UE indipendente dall'Asia per quanto riguarda i semiconduttori (anche del settore auto)

Dopo aver confermato la decisione di interrompere le vendite di automobili a motore termico a partire dal 2035, il Parlamento Europeo ha approvato in questi giorni anche il cosiddetto “European Chips Act“, un piano da ben 43 miliardi di Euro che ha l’obiettivo di fronteggiare definitivamente la crisi dei chip (anche nel settore automotive) aumentando la produzione in Europa per renderla indipendente dai colossi asiatici.

In questo modo la quota di mercato dei semiconduttori passerà dal 10 al 20% entro il 2030, il che consentirà anche la costruzione di centri specializzati di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie e l’instaurazione di un meccanismo di pronto intervento per fronteggiare in maniera più efficaci le “crisi”, il quale potrebbe definire forniture extra di materiali in caso di bisogno alle aziende che lo richiedono. La volontà di costruire nuove infrastrutture di ricerca, sviluppo e innovazione fa parte del programma “Chips for Europe“, vero caposaldo dell’European Chips Act che ora prevede solo la sua formalizzazione congiunta da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE.

“I microchip sono parte integrante delle transizioni digitali e verdi dell’Ue, nonché della nostra agenda geopolitica – ha affermato Eva Maydell – L’UE deve essere all’avanguardia nella ricerca e nell’innovazione, avere un ambiente favorevole alle imprese, un rapido processo di autorizzazione e investire in una forza lavoro qualificata per il settore dei semiconduttori. Il nostro obiettivo è garantire la crescita in Europa, prepararci alle sfide future e disporre dei meccanismi giusti per le crisi future“.