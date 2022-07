Ferrari F300: la Rossa di Michael Schumacher del 1998 è in vendita

La casa d'aste RM Sotheby's ha messo all'asta uno dei telai di Ferrari F300 con cui Michael Schumacher ha corso nella stagione 1998 di Formula 1

Il precedente esemplare venduto nel mese di marzo aveva avuto un ricavo di quasi 5 milioni di Euro… mentre per questo si stima una cifra ancora superiore, tra i 6 e gli 8 milioni di Euro. Nel 1998 la Ferrari aveva prodotto nove telai della mitica F300 guidata da Michael Schumacher in Formula 1 e uno di questi, il settimo per la precisione, sarà in vendita il prossimo 18-20 agosto grazie all’asta organizzata da RM Sotheby’s presso il Monterey Conference Center in California.

Con il numero di telaio 187, questa “Rossa” equipaggiata con motore V10 da 800 cavalli è considerata tra le più speciali mai messe in vendita a un’asta perchè è scesa in pista solamente quattro volte, ciascuna delle quali con tanto di vittoria al seguito in quattro distinti Gran Premi. Il primo del suo palmares è quello del Canada, a cui fecero seguito quello di Francia, quello di Gran Bretagna e infine quello d’Italia sul Tempio della Velocità a Monza. Che ne dite: meriterebbe di stare in esposizione in salotto?