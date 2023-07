Ferrari SF90 XX Stradale e Spider: dati e prestazioni

Le vettura saranno prodotte in edizione limitata avranno una potenza 1.030 cavalli e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi

Fiorano è stata la della presentazione della Ferrari SF90 XX Stradale, versione speciale basata sulla SF90 Stradale, e della variante scoperta SF 90 XX Spider. Entrambe si presentano estreme, bellissime e ancora più potenti, con valori pari a 1.030 cavalli complessivi e soluzioni aerodinamiche di rottura, come l’ala posteriore fissa che fa il suo ritorno su una Ferrari stradale dai tempi della F50 e che le consente di raggiungere il valore di 530 kg di carico aerodinamico a 250 km/h.

Ferrari SF90 XX Stradale e Spider: le caratteristiche

Ferrari SF90 XX Stradale colpisce subito per la sua livrea bianco artico-arctic white, con accenni di arancione fluo a contrasto, ma sono le prestazioni il fulcro del progetto. Siamo davanti, praticamente, a una supercar da corsa (con 1.030 Cv di potenza e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi e da 0 a 200 km/h in 6,5 secondi), ma progettata e sviluppata per essere usata anche e soprattutto su strada. Alla SF90 XX Stradale, prodotta in 799 esemplari, va ad affiancarsi la versione scoperta SF90 XX Spider, prodotta in 599 esemplari, con tetto rigido retrattile Retractable Hard Top Ferrari, a pannelli in alluminio e movimentazione possibile fino a 45 km/h, apribile o richiudibile in soli 14 secondi. “È la prima volta nella storia Ferrari in cui si fondono questi due concetti e questa vettura crea quindi un tipo di prodotto nuovo per il nostri clienti“, ha detto spiega Enrico Galliera, Ferrari Chief Marketing & Commercial Officer.

Dalla SF90 Stradale, la XX Stradale eredita il motore V8 turbo in posizione centrale-posteriore, integrato a tre motori elettrici, con una potenza compressiva di 1.030 Cv. Ad alimentarli c’è una batteria con tecnologia ad alte prestazioni a ioni di litio, che garantisce un’autonomia di 25 km in modalità full-electric. Agendo sull’apposito selettore al volante è possibile selezionare quattro modalità di gestione della power unit: in modalità eDrive il motore termico resta spento e la trazione è affidata al solo assale anteriore elettrico, in Hybrid la logica di controllo privilegia l’utilizzo dell’energia presente nella batteria e gestisce in autonomia le transizioni, massimizzando così l’autonomia in marcia elettrica, in Performance il motore endotermico è sempre acceso e privilegia la ripetibilità della prestazione rispetto al raggiungimento del suo picco, mentre in Qualifying si raggiunge la massima potenza del sistema grazie a una logica di controllo che favorisce l’ottenimento delle prestazioni, anche tramite la nuovissima funzionalità di extra boost.

Il cambio a doppia frizione e otto rapporti introdotto per la prima volta nella gamma Ferrari sulla SF90 Stradale viene riconfermato su SF90 XX Stradale e SF90 XX Spider, mentre vengono modificate notevolmente le logiche di cambiata: le vetture, infatti, utilizzano quelle brevettate ed introdotte sulla Ferrari Daytona SP3 per ottenere profili di accelerazione dinamica più coinvolgenti, che vanno a migliorare anche il sound in cambiata, introducendo un suono in rilascio dallo scarico tipico della guida prestazionale ai regimi medio-alti.

Dal punto di vista del design, l’elemento più caratterizzante è senza dubbio l’ala posteriore fissa, studiata e sviluppata sulle vetture del Programma XX, che non si vedeva su una Ferrari stradale dai tempi della F50 del 1995 e che le consente di raggiungere il valore di 530 kg di carico aerodinamico a 250 km/h. Il frontale della SF90 XX Stradale mantiene la caratteristica forma a freccia, con i i proiettori, il cui profilo superiore è stato abbassato, che si integrano al suo interno grazie a due nuovi profili alari verticali.

Altro tratto distintivo del frontale sono i due imponenti profili alari che dominano gli ingressi d’aria, elementi otticamente sospesi che conferiscono alla vettura una percezione di larghezza e adesione all’asfalto unica. Gl interni delle SF90 XX Stradale e Spider sono ispirati al mondo delle corse e per questo è stato privilegiato l’uso d tessuti tecnici e fibra di carbonio. La parte superiore della plancia è in Alcantara, mentre la zona inferiore è stata trattata con un tessuto tecnico. L’essenzialità del tunnel centrale lo rende molto leggero in termini visivi e di peso.

Ferrari SF90 XX Stradale e Spider: quanto costa

Le due vetture verranno prodotte in edizione limitata, rispettivamente di 799 e 599 esemplari e le prime consegne sono previste fa febbraio del 2024, ad un prezzo di listino pari a 770.000 euro per la SF90 XX Stradale e di 850.000 euro per la SF 90 XX Spider.