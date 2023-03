Fiat 600 e Fiat Topolino ritornano in versione elettrica?

Secondo i programmi di Stellantis, il marchio Fiat svelerà entro fine anno due nuovi modelli 100% elettrici: potrebbero essere le nuove versioni della 600 e della Topolino

Dopo la presentazione del B-SUV Jeep Avenger, i piani industriali di Stellantis prevedono che nel secondo semestre del 2023 (e comunque entro fine anno) il marchio Fiat svelerà due nuove auto elettriche che potrebbero rivoluzionare la gamma della Casa italiana per come la conosciamo oggi. Secondo le ultime indiscrezioni degli addetti ai lavori, la prima sarà molto probabilmente la versione “italiana” della Citroen AMI, quadriciclo a batterie che dopo il suo debutto è stato anche declinato nella variante “tedesca” Opel Rocks-e.

Si tratterà infatti di un modello destinato a semplificare la mobilità urbana nelle grandi città e per questo motivo la scelta potrebbe proprio ricadere su una versione specifica della AMI, che potrebbe facilmente riportare in auge il celebre nome “Topolino” tenute conto le dimensioni estremamente contenute del veicolo. Rispetto alle controparti francese e tedesca, però, il quadriciclo italiano sarà più raffinato sotto il punto di vista della dotazione tedesca e dovrebbe proporre anche un tettuccio apribile con capote in tessuto.

Il secondo modello in arrivo, invece, dovrebbe riprendere proprio l’impostazione della Jeep Avenger e quindi declinarsi come un B-SUV a trazione 100% elettrica: basato sulla medesima piattaforma STLA Small, andrà progressivamente a prendere il posto dell’attuale gamma della 500X e, probabilmente, sarà proposto anche in una versione “open-top” con tettuccio apribile. Il nome? Le voci di corridoio riportano a gran voce la denominazione di Fiat 600, in onore della celebre vettura degli anni ’60.