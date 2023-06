La nuova Fiat Panda 4x40° in soli 1983 esemplari celebra il 40° anniversario della Panda 4x4. Si basa sulla versione Cross e sarà la protagonista del raduno Panda a Pandino 2023.

Fiat ha deciso di celebrare il 40° anniversario dell’iconica Fiat Panda 4×4, lanciata nel 1983, con una versione speciale e limitata denominata Fiat Panda 4×40°. Si tratta di un modello da collezione che sarà realizzato in soli 1983 esemplari in onore dell’anno di nascita.

Proprio come le altre Panda 4×4, anche questa limited edition è dedicata a tutti coloro che vogliono muoversi in sicurezza su sterrato e strade innevate, alla guida di un’auto affidabile e confortevole, anche se di dimensioni e consumi contenuti.

Si basa sulla versione Cross

Basata sulla versione Cross, la Panda 4×40° risulta innovativa, agile, compatta e inarrestabile e vanta un equipaggiamento unico e audace sia all’interno che all’esterno. La carrozzeria è dipinta in avorio ed è impreziosita da cerchi Style bicolore da 15” e da calotte degli specchietti retrovisori esterni nere.

Non mancano modanature laterali verniciate e con logo 4×40° rosso, adesivi celebrativi raffiguranti le sagome delle vetture della Panda originale e attuale e lo stemma 4×40° disposto sul montante centrale.

All’interno c’è un sistema di infotainment con display da 7 pollici

Per quanto riguarda l’abitacolo, abbiamo sempre l’avorio come colore principale. Oltre a proporre inserti soft-touch, i sedili sono stati impreziositi da icone celebrative, dal logo 4×40° sulla fascia superiore dello schienale, da una doppia cucitura rossa e da un tessuto riciclato sugli inserti centrali.

Oltre alla parte estetica, la nuova Fiat Panda 4×40° include anche le dotazioni specifiche della variante Cross. In particolare, abbiamo fendinebbia anteriori e luci diurne a LED, vetri oscurati, ganci traino anteriori rossi, barre al tetto nere dal look sportivo, cinque sedili con tre poggiatesta posteriori, sedile guidatore regolabile in altezza, volante in pelle e pomello del cambio.

C’è anche la radio DAB con display touch da 7 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore automatico, specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati, sensori crepuscolari e pioggia e sensori di parcheggio posteriori.

Sarà una delle protagoniste di Panda a Pandino 2023

Oltre che in Italia, la Fiat Panda 4×40° sarà disponibile in Francia, Germania e Svizzera. Infine, la casa automobilistica italiana celebrerà questa nuova versione speciale in occasione del raduno Panda a Pandino 2023, che si svolgerà domani e domenica a Pandino (provincia di Cremona).