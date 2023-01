Fiat Panda in testa alla classifica delle auto usate più vendute nel 2022

Nella top 3 delle auto usate più acquistate dagli italiani troviamo la Fiat Panda seguita dalla 500 e dalla Renault Clio

Il 2022 si è ormai concluso da quasi un mese e gennaio rappresenta il momento ottimale per fare un resoconto di quanto fatto nell’anno appena trascorso. Per quanto riguarda il mercato auto dell’usato, lo shop leader in Europa Autohero ha stilato di recente una classifica dei tre modelli più acquistati dagli italiani delineando una situazione in cui Fiat si è posizionata davanti alle marche concorrenti (nell’ordine Ford, Volkswagen e Renault) con il 13% di veicoli venduti.

L’auto più apprezzata? Ancora una volta la Fiat Panda, seguita dalla Fiat 500 e, in terza posizione, dalla Renault Clio. La classifica stilata da Autohero permette anche di avere un’immagine sulle preferenze di motorizzazioni e di colore: non sorprende che diesel (44%) e benzina (41%) occupino rispettivamente il primo e il secondo posto, scelti da oltre 8 clienti Autohero su 10, mentre le ibride arrivano al 7% seguite da GPL, metano e full-electric. Dal punto di vista del colore, nelle prime posizioni troviamo il bianco (28%) seguito dal grigio (27%) e dal nero (17%). Per trovare colori un po’ più particolari dobbiamo scendere fino al sesto posto della classifica, occupato dal rosso con una percentuale superiore al 6%.