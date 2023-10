Finali Mondiali Ferrari 2023: dal 26 al 29 ottobre sul Circuito del Mugello

Il famoso circuito del Mugello sarà il palcoscenico delle Finali Mondiali 2023, in programma dal 26 al 29 ottobre. Ovviamente, le monoposto e le vetture del cavallino rampante saranno le assolute protagoniste.

Il circuito del Mugello è in fermento: le Finali Mondiali Ferrari 2023 sono alle porte, e quest’anno il palcoscenico toscano si prepara a una celebrazione senza precedenti. Gli appassionati del marchio di Maranello sono convocati per l’ultimo weekend di ottobre (26-29), pronti ad immergersi in un evento che vede il culmine delle attività di Corse Clienti, Competizioni GT e naturalmente il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.

Ferrari ha fatto risplendere il suo prestigio nel mondo delle corse, soprattutto con la celebrazione della Ferrari 499P. L’hypercar, ricordiamo, ha suggellato il ritorno del produttore modenese alle grandi gare endurance con una vittoria alla 24 Ore di Le Mans, 50 anni dopo l’ultima apparizione.

Numeri che parlano

Il grande appuntamento al Mugello segna un ritorno dopo due anni e non delude in termini di numeri: oltre alle 100 Ferrari 488 Challenge Evo in gara, si contano 57 vetture nell’ambito del Programma XX e 19 nell’F1 Clienti.

Quest’ultimo, in particolare, porta in pista le monoposto che hanno fatto la storia della Scuderia Ferrari dagli anni ‘70 all’avvento dell’era ibrida. Aggiungendo alle liste 39 vetture del Club Competizioni GT e la presenza della 488 GT Modificata, il totale di modelli sul tracciato raggiunge un record storico.

Le Finali Mondiali Ferrari 2023 saranno anche l’occasione per ammirare da vicino l’eccellenza automobilistica del brand di Maranello. Il 2023, in particolare, ha visto il costruttore dominare con due gioielli, la 499P e la 296 GT3, che troveranno spazio nel paddock.

Programma Finali Mondiali Ferrari 2023

Il programma dell’evento è parecchio denso: giovedì 26 e venerdì 27 ottobre, le gare del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe e North America terranno banco. Sabato 28, spazio alle qualifiche e al nuovo format della Superpole. La mattina di domenica 29, infine, culminerà con le Finali Mondiali, seguite dal Ferrari Show. Sul sito Web ufficiale è possibile comunque scoprire maggiori informazioni.

Tutti i fan dello storico marchio modenese potranno accedere gratuitamente al prato dal 27 al 29 ottobre. Le tribune, aperte ai dipendenti Ferrari nel weekend, accoglieranno anche i soci degli Scuderia Ferrari Club, che avranno anche l’opportunità di entrare nel paddock.