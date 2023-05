Fisker e Ample, partnership per offrire veicoli elettrici Fisker alimentati da Ample

Prende il via la collaborazione tra Fisker e Ample. Da oggi, i veicoli elettrici Fisker Ocean saranno alimentati da Ample, leader nella gestione energetica e nella sostituzione di batterie a moduli

Fisker con l’obiettivo di creare i veicoli elettrici più emozionanti e sostenibili al mondo, e Ample, leader nella gestione energetica e nella sostituzione di batterie a moduli, hanno annunciato oggi una partnership per fornire veicoli elettrici Fisker alimentati da Ample. Questa partnership è importante per la strategia a lungo termine di Fisker per aumentare la scala e l’adozione dei suoi veicoli elettrici negli Stati Uniti e in Europa.

“La nostra partnership con Ample ci consentirà di ampliare l’uso dei veicoli per i nostri clienti”, ha detto Henrik Fisker, presidente e CEO di Fisker Inc. “Siamo entusiasti di offrire il sistema innovativo di sostituzione delle batterie di Ample, che porterà un nuovo livello di accessibilità al Fisker Ocean e potenzialmente ad altri veicoli che intendiamo portare sul mercato in futuro.”

“Siamo incredibilmente entusiasti della nostra relazione con Fisker. Hanno sviluppato veicoli elettrici di classe superiore che il nostro team è orgoglioso di supportare”, ha detto Khaled Hassounah, co-fondatore e CEO di Ample. “Siamo ansiosi di aiutare a rendere il Fisker Ocean disponibile a un’ampia gamma di clienti come parte del nostro obiettivo di portare più veicoli elettrici sulla strada”.

Il target iniziale dei veicoli elettrici Fisker alimentati da Ample saranno gli operatori di flotte che cercano di passare alla mobilità elettrica senza compromessi economici o operativi. La tecnologia di Ample consente di implementare rapidamente l’infrastruttura per i veicoli elettrici in modo che Fisker possa rendere i suoi veicoli disponibili a mercati più ampi in tempi più rapidi. Fisker e Ample condivideranno i ricavi relativi al meccanismo di sostituzione delle batterie.

La sostituzione delle batterie offre ai conducenti un’energia consegnata rapidamente come la benzina e a un costo inferiore al miglio. Per i conducenti che cercano di passare alla mobilità elettrica, la velocità e il costo sono fondamentali, soprattutto per quelli che fanno molti chilometri, come quelli dell’industria dei servizi di ride-hailing. Con l’annuncio odierno, i conducenti possono ora guardare avanti a una combinazione di design premiato e accessibilità nel Fisker Ocean, alimentato dalla tecnologia di batterie più recente, senza preoccuparsi dell’ansia della ricarica o dell’autonomia.

La collaborazione tra Ample e Fisker è già in corso, con l’obiettivo di fornire veicoli Fisker Ocean con batterie sostituibili entro il primo trimestre del 2024.