Fit2You Broker presenta nuovo report gratuito “BROKERS, BIG DATA & EMBEDDED INSURANCE”

Fit2You Broker, intermediario assicurativo digitale leader in Italia, rilascia oggi un nuovo report sull’embedded insurance, scritto in collaborazione con l’Open & Embedded Insurance Observatory e la consociata Air-Connected Mobility. Il report rivela che il 20% delle vendite assicurative automotive globali migrerà verso offerte embedded nei prossimi anni (dati Open & Embedded Insurance Observatory) e che […]

Fit2You Broker, intermediario assicurativo digitale leader in Italia, rilascia oggi un nuovo report sull’embedded insurance, scritto in collaborazione con l’Open & Embedded Insurance Observatory e la consociata Air-Connected Mobility. Il report rivela che il 20% delle vendite assicurative automotive globali migrerà verso offerte embedded nei prossimi anni (dati Open & Embedded Insurance Observatory) e che il valore di mercato dell’embedded insurance raggiungerà $ 3 bilioni nel prossimo decennio. Di conseguenza, assicuratori e broker innovativi stanno perfezionando le loro offerte di prodotti e servizi per soddisfare le esigenze del mercato in evoluzione.

L’embedded insurance permette di integrare l’offerta assicurativa direttamente nel percorso di acquisto dei consumatori, fornendo una copertura personalizzata, semplice e trasparente che viene offerta al cliente contestualmente all’acquisto o noleggio dell’auto, direttamente in concessionaria. La copertura assicurativa viene infatti offerta digitalmente o phygitally – o inclusa automaticamente – al momento della vendita o prenotazione.

Il report “BROKERS, BIG DATA & EMBEDDED INSURANCE”, consultabile gratuitamente sul sito di Fit2You, offre un’introduzione all’embedded insurance in ambito automotive, evidenziando il suo ruolo chiave nel futuro sia del settore assicurativo sia del mondo automotive e il suo impatto su automobilisti, concessionari, fleet manager e assicuratori.

Le aspettative dei consumatori sono state forgiate dalle esperienze offerte da settori come il retail e l’intrattenimento e ne consegue che anche in ambito automotive, i conducenti cerchino esperienze di acquisto digitale semplici, efficienti, personalizzate che offrano opzioni di pagamento integrate e veloci. L’acquisto di assicurazioni nel settore automotive non fa eccezione, ed è qui che le soluzioni assicurative embedded rappresentano un vero punto di svolta.

Igor Valandro, CEO e co-fondatore di Fit2You Broker, afferma: “In qualità di broker insurtech con vasta esperienza in questi ambiti, ci poniamo l’obiettivo di continuare a reinterpretare e modernizzare la creazione e distribuzione di offerte assicurative su misura. Oltre alla nostra esperienza nel settore assicurativo, la stretta collaborazione con la nostra consociata operante nel settore della mobilità, Air-Connected Mobility, ci consente di offrire servizi aggiuntivi ai nostri clienti, come assistenza in tempo reale, geolocalizzazione e gestione rapida ed efficiente delle emergenze”.

Il whitepaper “BROKERS, BIG DATA & EMBEDDED INSURANCE: Changing the game in the mobility marketplace” è disponibile gratuitamente qui, scarica adesso la tua copia!