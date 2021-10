Ford Focus 2022: tutti gli allestimenti e i prezzi del restyling

La versione "rinfrescata" della Ford Focus sarà proposta sul mercato italiano con un listino in partenza da 26.500 Euro che prevede sei equipaggiamenti più la sportiva ST

A breve distanza dalla sua presentazione, la nuova Ford Focus 2022 riceve oggi il suo listino prezzi ufficiale: con un restyling che ha ridefinito il suo impatto estetico su strada e la tecnologia a disposizione nell’abitacolo, la compatta dell’Ovale Blu sarà disponibile sia in versione a cinque porte che in quella station-wagon, entrambe abbinate a una gamma di motori sia a benzina (EcoBoost, anche a tecnologia mild-hybrid) che diesel (EcoBlue).

Sei gli allestimenti principali, più la versione sportiva ST. Vediamo insieme qual è la loro dotazione di serie:

Business – cerchi in acciaio da 16”, specchietti elettrici riscaldabili, gruppi ottici Full LED, climatizzatore manuale, sensori di parcheggio, sistema infotainment Sync 3 con schermo da 8” e servizi FordPass Connect e, tra gli ADAS, il mantenimento della corsia, il Pre-Collision Assist con rilevazione di pedoni e ciclisti e il cruise control;

Active – si tratta della Focus in versione “crossover”, che quindi si distingue per l’assetto rialzato, le barre porta-tutto sul tetto, i paraurti specifici, i passaruota con finiture in plastica e il tettuccio a contrasto con la tinta della carrozzeria;

Per quanto riguarda la sportiva ST, invece, la Focus 2022 ottiene un “boost” di sportività corsaiola grazie ai cerchi in lega da 19”, al kit aerodinamico specifico con splitter anteriore, ai gruppi ottici Full LED adattivi, al doppio terminale di scarico, all’assetto sportivo ST con ammortizzatori a controllo elettronico, ai sedili Ford Performance regolabili elettricamente, all’head-up display per il cruscotto, alla modalità di guida Track dedicata con Launch Control e Shift Light e all’impianto frenante con pinze rosse.

Passiamo ora ai prezzi: la nuova Ford Focus 2022 attaccherà il mercato italiano con una base di partenza di 26.500 Euro nel caso della motorizzazione 1.0 EcoBoost Hybrid da 125 cavalli in allestimento Business, per arrivare a quota 41.700 Euro se si prende in considerazione la versione sportiva ST. Per tutti i dettagli del caso, come al solito, fate riferimento allo schemino qua sotto:

FORD FOCUS MY 2022 – BERLINA

1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV

Business – 26.500 Euro

Powershift Business – 28.500 Euro

Active – 28.050 Euro

Powershift Active – 30.050 Euro

Active X – 29.300 Euro

Powershift Active X – 31.300 Euro

ST-Line – 28.050 Euro

Powershift ST-Line – 30.050 Euro

ST-Line X – 29.300 Euro

Powershift ST-Line X – 31.300 Euro

1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV

Powershift Active X – 32.550 Euro

Powershift ST-Line X – 32.550 Euro

Powershift Active Vignale – 34.800 Euro

1.5 EcoBlue 120 CV

Business – 27.250 Euro

Business + cambio automatico – 29.250 Euro

Active – 28.800 Euro

Active + cambio automatico – 30.800 Euro

Active X – 30.050 Euro

Active X + cambio automatico – 32.050 Euro

ST-Line – 28.800 Euro

ST-Line + cambio automatico – 30.800 Euro

ST-Line X – 30.050 Euro

ST-Line X + cambio automatico – 32.050 Euro

2.3 EcoBoost 280 CV

ST – 39.700 Euro

ST + cambio automatico – 41.700 Euro

FORD FOCUS MY 2022 – STATION WAGON

1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV

Business – 27.500 Euro

Powershift Business – 29.500 Euro

Active – 29.050 Euro

Powershift Active – 31.050 Euro

Active X – 30.300 Euro

Powershift Active X – 32.300 Euro

ST-Line – 29.050 Euro

Powershift ST-Line – 31.050 Euro

ST-Line X – 30.300 Euro

Powershift ST-Line X – 32.300 Euro

1.5 EcoBlue 120 CV