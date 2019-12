Ford Focus RS 2021: 400 cv ibridi

Ford Focus RS 2021 toccherà la soglia dei 416 cv grazie al motore EcoBoost di 2,3 litri che lavora in accoppiata col sistema eTwinster sviluppato da GKN Automotive con un asse posteriore esclusivamente elettrico

Chi l’ha detto che una vettura ibrida non può essere sportiva? Chiunque sia stato o parla a vanvera o non ha anche vista la Ford Focus RS 2021, dotata di oltre 400 cv di potenza per prestazioni da fare invida a una supercar.

Ford Focus RS 2021: ibrido fa rima con potenza

La nuova Ford Focus sta facendo il pinto di consensi, ma la casa americana ci ha abituati che il successo commerciale non è mai un punto d’arrivo quanto piuttosto una molla per puntare a fate qualcosa di nuovo. In questo senso si può leggere il progetto legato alla Ford Focus RS che nella sua versione 2021 sarà un vero mostro di cattiveria, con oltre 400 cv di potenza sprigionati da un motore ibrido. Sì, avete letto bene, ibrido.

Secondo CAR Magazine, infatti, Ford sta lavorando proprio in questa direzione, puntando a toccare la soglia dei 416 cv grazie al motore EcoBoost di 2,3 litri che lavora in accoppiata col sistema eTwinster sviluppato da GKN Automotive con un asse posteriore esclusivamente elettrico. Insomma, il guanto di sfida alla Volkswagen Golf R, in uscita a breve, è lanciato. Le ipotesi fatte sono avallate anche da una serie di modelli prototipo avvistato negli ultimi mesi.