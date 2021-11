Ford Focus: in futuro potrebbe arrivare anche la versione elettrica Mach-E

Secondo le recenti indiscrezioni, la Casa dell'Ovale Blu starebbe valutando la possibilità di proporre una versione a batterie della Nuova Focus

Sono trascorse solo poche settimane dalla presentazione del restyling della Nuova Ford Focus 2022, ma a quanto pare la Casa dell’Ovale Blu è nuovamente al lavoro nell’intento di definire un futuro ancora più “green” per uno dei modelli che ha ottenuto grande successo sui principali mercati internazionali. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dai piani alti della factory statunitense, la Focus nei prossimi anni abbandonerà presto le motorizzazioni endotermiche sposando la sigla “Mach-E” e, di conseguenza, l’alimentazione completamente elettrica come già accaduto sulla Mustang.

Questa voce di corridoio, nello specifico, è da ipotizzare utilizzando come base di partenza la dichiarazione di Murat Gueler, direttore del design per Ford Europe: “Tutti stanno presentando le loro proposte e anche noi lanceremo i nostri modelli elettrici nei prossimi anni. Stiamo progettando design, piattaforme e tutto ciò che serve per preparare il terreno ad una prossima generazione di auto elettriche. C’è molta carne al fuoco, al momento“.

Con questo presupposto è molto facile credere a un futuro “full electric” per la Nuova Ford Focus, che quindi potrebbe utilizzare la piattaforma MEB già vista, per esempio, sulla Volkswagen ID.3 in grado di ospitare batterie dai molteplici tagli di capacità. Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, ci si può aspettare diverse potenze a seconda delle esigenze della clientela, declinate magari in una specifica versione sportiva ST come accade nei listini odierni. Per tutte le conferme del caso, tuttavia, non ci resta che portare ancora (tanta) pazienza…