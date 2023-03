Ford Supervan elettrico da 2.000 CV alla Pikes Peak 2023

Al volante del Supervan EV costruito dalla divisione Ford Performance ci sarà il due volte vincitore della 24 Ore di Le Mans Romain Dumas

Dopo averlo svelato in anteprima al Festival di Goodwood 2022, la divisione Ford Performance è pronta a mettere alla frusta la sua ultima creazione, il Supervan elettrico da 2000 cavalli che, nonostante la sua stazza, è in grado di coprire lo scatto 0-100 km/h con partenza da fermo in meno di due secondi. Banco di prova sarà l’edizione 2023 della Pikes Peak International Hill Climb, dove troverà posto dietro al suo volante il due volte vincitore della 24 Ore di Le Mans Romain Dumas.

Il pilota francese, inoltre, già detiene un record in questa cronoscalata, siglato nel 2018 con la Volkswagen ID.R: in quell’occasione aveva fermato il cronometro in 7’57”148, un risultato particolarmente significativo che questa volta potrebbe essere seriamente avvicinato dal prototipo a batterie su base Ford E-Transit Custom. Il Supervan EV, infatti, ha a disposizione una powertrain a quattro motori elettrici addirittura più potente di quella della hypercar Rimac Nevera, che potrà essere sfruttata in base alle cinque modalità di guida (Road, Track, Drag, Drift, Rally) e ai tre livelli di frenata rigenerativa. È giunto il momento per la Casa dell’Ovale Blu di festeggiare un altro primato?