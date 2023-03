L'Etrusco CV 600 DF è costruito a Firenze e ha un prezzo di listino in partenza da 64.200 Euro nella versione con trazione integrale

Per i campeggiatori più esigenti, è oggi disponibile sul mercato italiano la versione “camper” completamente Made in Italy del ben conosciuto Ford Transit (in versione Trail con trazione integrale intelligente): si chiama CV 600 DF ed è costruito dalla Estrusco, azienda con base a Firenze parte del gruppo tedesco Erwin Hymer. Rispetto ai suoi diretti concorrenti propone delle dimensioni tutto sommato contenute (6 metri in lunghezza per 2 in larghezza), ma anche tutto ciò che serve per godersi al meglio la propria vacanza a contatto con la natura inesplorata.

Il suo punto di forza, tuttavia, è proprio la trazione Intelligent AWD, che fondamentalmente sfrutta un sistema elettronico in grado di percepire la tipologia di manto stradale e adattare di conseguenza la distribuzione di potenza e coppia del motore (2.0 Litri turbo-diesel da 130 o 170 CV) su entrambi gli assi. Molto completa la dotazione per la guida in sicurezza, che prevede il cruise control, la frenata automatica d’emergenza, il riconoscimento della segnaletica stradale, l’assistenza alla partenza in salita e quella controvento.

Per quanto riguarda gli optional, l’Etrusco CV 600 DF offre una grande modularità per quanto riguarda l’allestimento interno che prevede il letto matrimoniale posteriore, la zona cucina laterale, il tavolino subito dietro il cockpit e i sedili completamente girevoli. In aggiunta è poi possibile equipaggiarlo con il riscaldatore a controllo digitale, il serbatoio delle acque reflue isolato e la predisposizione per i pannelli solari da installare sul tetto. Il prezzo? A partire da 64.200 Euro, che scendono a 53.000 Euro nel caso si volesse la versione non 4×4.