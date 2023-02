Game Changers: la nuova mostra del Museo Enzo Ferrari di Modena

La mostra "Game Changers" espone alcune delle vetture più iconiche della Casa di Maranello, in un viaggio che culmina con il SUV Purosangue

Spirito pioneristico di innovazione, per un futuro nel quale la parola d’ordine è passione: questo è ciò che rappresenta il marchio Ferrari, nel tempo conosciuto per vetture storiche e inimitabili capaci di riscrivere la storia dell’automobilismo, come la 125S che nel 1947 si presentava al mondo con linee mai viste prima e un motore V12 leggero da 1500cc ad alta potenza specifica. La prima di una lunga serie di “Game Changers“, come si intitola la nuova mostra del Museo Enzo Ferrari di Modena che espone, per l’appunto, alcune delle auto più significative della storia del Cavallino Rampante in un allestimento totalmente nuovo, raccontando la storia della Casa di Maranello attraverso gli occhi dell’innovazione.

Un’innovazione sotto molteplici punti di vista, a partire dal design fino alle applicazioni tecnologiche introdotte nel motorsport e sui prodotti di serie, senza dimenticare l’aspetto delle performance rese possibili dal grande lavoro sempre portato a termine dal reparto Ricerca & Sviluppo. Alcuni esemplari in esposizione sono la 375MM, disegnata da Pinin Farina nel 1952 e che rappresenta la prima one-off realizzata per conto di Roberto Rossellini e destinata a Ingrid Bergman, e la 166 MM, la prima barchetta con carrozzeria realizzata di alluminio, dalla linea accattivante, elegante e leggera.

Si aggiungono la 400 Automatic, la prima granturismo 2+2 che nel 1976 introduce la trasmissione automatica in risposta all’evoluzione delle esigenze di mercato e della sofisticata clientela internazionale, la Ferrari F1-89, la prima monoposto in assoluto con trasmissione elettroidraulica, la 365 GT4BB, la prima berlinetta granturismo a motore posteriore dotata di un originale V12 a 180°, e la Ferrari FXX del 2005, la prima serie speciale creata esclusivamente per la pista. A completamento di questo “percorso” ci sarà il SUV Purosangue, combinazione di design atletico unito a comfort, versatilità ed emozione di guida. La mostra sarà visitabile al Museo Enzo Ferrari di Modena a partire dal 18 febbraio 2023 fino al 17 febbraio 2024.