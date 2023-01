GIMS Qatar: il Motor Show di Ginevra reinventa il Salone dell’auto

Dopo anni nei quali i saloni dell’auto hanno intrapreso la rotta verso l’estinzione, torna il GIMS (Salone dell’auto di Ginevra) con una idea tutta nuova: un Salone dell’Auto a cavallo tra esperienza, Motorshow e Global Expo. Si svolgerà in Qatar, ma non sarà un sostitutivo della kermesse svizzera. Date il benvenuto al GIMS Qatar 2023: the Ultimate Festival of Automotive Excellence

l mondo dell’auto ha subito, nel corso di questi ultimi anni, una serie di importanti cambiamenti: le case automobilistiche hanno notevolmente ridotto la capacità di produrre nuovi modelli, dai motori termici si sta passando sempre più progressivamente ai motori elettrici e la ondata di Covid ha ridotto la voglia di organizzare (e partecipare) a grandi eventi.

La cancellazione del Salone dell’auto di Ginevra, nel lontano 2020, ha segnato un punto di svolta che ha portato questo genere di manifestazioni alla quasi totale estinzione. Il Salone di Francoforte ne è un esempio: nel 2022 ha ricoperto un’area poco più grande di un fazzoletto mentre nel 2018 era grande quanto un quartiere di una grande città. In termini di numeri parliamo di 136.000 visitatori e 4.820 espositori nel 2018 contro i 78.000 visitatori e 2.804 espositori nel 2022. Praticamente la metà.

È facile capire che di fronte a queste statistiche, che hanno coinvolto tutti i saloni a livello mondiale, sia necessaria una riflessione: è solo un problema legato alla pandemia oppure i saloni non interessano più a nessuno? Diciamo entrambe le risposte.

Il GIMS, Salone dell’auto di Ginevra (o Ginevra International Motor Show), è consapevole della necessità di attuare un cambio di direzione ed ha concepito un nuovo format meno “salone” e più show in grado di sviluppare emozioni. Il merito è di Sandro Mesquita, CEO e mente illuminata che sta dietro questa operazione.

E in quale parte del mondo si può organizzare un evento internazionale in grado di unire un evento di Formula 1 (in un nuovissimo circuito) con le bellezze mozzafiato di un paese in forte espansione e protagonista a livello mondiale? Ovviamente in Qatar.

Lo Stato mediorientale, oltre a firmare un accordo pluriennale con GIMS, ha stretto una collaborazione tra molti diversi protagonisti, tra cui Qatar Air e Ente del Turismo del Qatar per creare un evento internazionale che si estenderà oltre i confini del padiglione e che coinvolgerà l’intero paese.

Surfare le dune nel meraviglioso deserto del Qatar oppure fare un giro in jeep tra enormi distese di sabbia che si tuffano nell’Oceano? Guidare una fuoriserie nel rinnovato circuito di Formula 1 del Qatar o visitare le bellezze di un paese tranquillo e sicuro?

Tutto sarà possibile, in questo evento dal sapore innovativo che punta ad offrire una esperienza unica e che inizierà il giorno 7 ottobre 2023. Non sarà appunto un classico salone, viste anche le dimensioni ridotte del padiglione (29.000 mq) ma un evento nel quale si cercherà di riunire l’eccellenza motoristica.

Ci sarà da comprendere la logistica di un nuovo evento mondiale che dista migliaia di chilometri dall’Europa, ma dalla organizzazione garantiscono che arriveranno presto dei pacchetti per tutte le tasche e questo aiuterà forse il pubblico europeo a prendere parte alla manifestazione. Certo anche Detroit sta giusto dall’altra parte del mondo, ma è chiaro che parliamo di cose diverse – almeno nell’epoca pre-Covid.

Dal GIMS precisano infine di essere pronti per il futuro in Europa e che questo evento non vorrà sostituire la kermesse svizzera che, salvo cancellazioni dell’ultimo minuto, partirà nuovamente nel 2024.