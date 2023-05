Harley-Davidson: in arrivo le nuove serie limitate

I modelli (Low Rider ST, Street Glide ST e Road Glide ST) sono caratterizzata dalla verniciatura nella speciale colorazione della Enthusiast Collection, Celestial Blue con striscie racing bianche e verranno realizzati in appena 2.000 esemplari in tutto il mondo

Novità in arrivo in casa Harley-Davidson: l’azienda americana, infatti, ha an nunciato l’uscita in edizione limitata di tre modelli (Fast Johnnie) ispirate alle muscle car anni ’60 e ’70 che si aggiunge alla Enthusiast Motorcycle Collection e la nuova Electra Glide Highway King, modello esclusivo che va a completare la Icons Motorcycle Collection.

Le nuove serie limitate Harley-Davidson

I modelli (Low Rider ST, Street Glide ST e Road Glide ST) sono caratterizzata dalla verniciatura nella speciale colorazione della Enthusiast Collection, Celestial Blue con striscie racing bianche e verranno realizzati in appena 2.000 esemplari in tutto il mondo. Il modello Harley-Davidson Low Rider ST è una sport-touring americana V-Twin per i motociclisti che amano lo stile essenziale della West Coast e le prestazioni del propulsore Milwaukee-Eight 117 V-Twin. Le caratteristiche meccaniche sono identiche al modello 2023 Low Rider ST. Il modello Street Glide ST abbina il muscoloso propulsore Milwaukee-Eight 117 alle caratteristiche stilistiche della West Coast e alle nuove finiture dark-and-bronze, il tutto abbinato al sistema di scarico Sreamin’Eagle. Il comfort inalterato e l’iconica carenatura “batwing” si rivolgono ai cultori della tradizione.

Le caratteristiche meccaniche sono identiche al modello Street Glide ST del 2023. L’elegante modello Road Glide ST si presenta più grintoso che mai e a sostenerlo c’è la potenza del propulsore Milwaukee-Eight 117 abbinato allo scarico Screamin’Eagle. Gli elementi stilistici della West Coast e le finiture in nero e bronzo distinguono questa moto dalla schiera delle bagger ad alte performances. Il comfort leggendario e la carenatura fissa “sharknose” si rivolgono ai motociclisti che vogliono affrontare con decisione la strada. Le caratteristiche meccaniche sono identiche al modello Road Glide ST del 2023.

“L’effetto grafico delle strisce è un segnale forte per la generazione che è cresciuta in quell’epoca ed è ancora di grande impatto oggi – ha dichiarato Brad Richards, Vice Presidente del Design e Direttore Creativo di Harley-Davidson – Il colore di base Celestial Blue scelto per Fast Johnnie richiama una tonalità molto popolare dell’epoca per le muscle car. Per le strisce, abbiamo creato un colore bianco personalizzato formulato per richiamare fedelmente l’epoca, eseguito in un classico pattern sottile sui lati e sulla parte superiore della carrozzeria della moto. Il look è un omaggio all’American style“.