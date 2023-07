Horizon Automotive raggiunge Roma con Autoéquipe

Prosegue la crescita con continue alleanze fra Concessionari auto (superata quota 30) di grande qualità attratti da servizi di noleggio a lungo termine proposti da chi ben conosce i Dealer, assicurando una capillarità sempre piu' forte in tutta Italia!

Horizon Automotive colpisce ancora e dimostra come l’alleanza fra concessionari auto per soluzioni innovative di noleggio a lungo termine porta ottimi risultati: ultimo colpo arriva da Roma…

La rete di Horizon Automotive continua ad espandersi, e questa volta si avvicina alla capitale italiana grazie alla partnership con Autoéquipe. La giovane quanto dinamica realtà di mobilità sta consolidando la propria presenza nel Lazio, grazie alla collaborazione con la concessionaria Autoéquipe, punto di riferimento a Roma dal lontano 1982.

Horizon Automotive ha sviluppato un modello di business innovativo, basato sulla combinazione di tecnologia avanzata e una forte prossimità fisica con il cliente. Questa strategia si sta dimostrando vincente, consentendo all’azienda di emergere come leader nel mercato del noleggio a lungo termine e delle nuove forme di mobilità.

La partnership con Autoéquipe rappresenta un passo significativo per entrambe le aziende. Autoéquipe, che vanta un’esperienza quarantennale nella vendita e nell’assistenza di marchi automobilistici come Dacia, Renault, Cupra e Seat, si distingue per la sua vasta offerta di veicoli nuovi e usati garantiti e selezionati. Inoltre, grazie alla presenza di un’ampia struttura dedicata alla carrozzeria, all’officina e al magazzino centrale, l’azienda offre un servizio completo e di alta qualità.

Matteo Sarnataro, Head of Marketplace del Gruppo Horizon Automotive, ha dichiarato: “Autoéquipe si è rivelata il partner ideale per supportare la nostra espansione territoriale, soprattutto in un’area chiave come quella di Roma. Condividiamo valori fondamentali come la volontà di creare esperienze ‘unconventional’, per accompagnare il cliente verso una nuova era della mobilità. L’ingresso di Autoéquipe è un’ulteriore dimostrazione della crescente attenzione che i dealer stanno rivolgendo alla nostra proposta di servizio, che permette loro di sfruttare al massimo la tecnologia in cui stiamo investendo e la forte domanda nel noleggio a lungo termine”.

La partnership con Autoéquipe rappresenta un’importante potenziamento della strategia di marketplace di Horizon Automotive. La tech-mobility company si è guadagnata una posizione sempre più prestigiosa nel mercato italiano, offrendo soluzioni di mobilità personalizzate sia ai clienti privati che alle aziende. Sul sito di Horizon Automotive è ora possibile cercare la propria auto anche a Roma, grazie alla funzionalità di geolocalizzazione, supportata anche dalla presenza fisica di uno store su due piani in Circonvallazione Orientale 4725, presso il Grande Raccordo Anulare che circonda la città di Roma, e dalle altre sette sedi Autoéquipe presenti in tutta la provincia di Roma. Questi showroom “unconventional” sono stati studiati nei minimi dettagli per offrire un’esperienza di brand coinvolgente ed emozionante.

Il progetto Marketplace di Horizon Automotive conta attualmente più di 30 dealer partner in tutta Italia. Questo risultato premia gli sforzi continui dell’azienda e rende il 2023 un anno cruciale nella strategia di sviluppo di Horizon Automotive. La collaborazione con Autoéquipe a Roma è solo l’ultimo successo di una serie di alleanze che stanno contribuendo alla crescita e all’affermazione di Horizon Automotive come leader nel settore della mobilità innovativa e del noleggio a lungo termine.