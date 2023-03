Hyundai presenta il robot ACR per la ricarica automatica delle auto elettriche

L’Automatic Charging Robot di Hyundai Motor Group comunica con il veicolo e apre autonomamente lo sportello di ricarica per collegare il cavo

Proprio come accade dal benzinaio oggi, in futuro le colonnine pubbliche per la ricarica delle auto elettriche saranno predisposte con un “aiutante” che renderà più semplice il collegamento del cavo alla propria vettura a batterie. Un prototipo è già stato sviluppato da Hyundai e si chiama Automatic Charging Robot (ACR), vero e proprio automa in grado di collegare il cavo della colonnina alla

porta di ricarica di un veicolo elettrico e rimuoverlo una volta completata l’operazione di carica della

batteria rendendola completamente automatizzata.

L’Automatic Charging Robot di Hyundai funzionerà con una specifica tecnologia software in grado di tenere conto delle molteplici variabili per effettuare il rifornimento, tra le quali la posizione di parcheggio del veicolo, la forma della porta di ricarica, le condizioni meteorologiche, i potenziali ostacoli e il peso del cavo di ricarica. L’algoritmo sviluppato dalla Casa coreana applica ai robot la tecnologia AI basata su telecamere 3D: attualmente è in fase di test proprio come la capacità dell’ACR stesso di resistere alle intemperie tramite il grado di protezione IP65 contro acqua e polvere e di rilevare ostacoli fissi e in movimento per prevenire incidenti attraverso un dispositivo di sicurezza con sensore laser integrato.

Pronto per essere svelato al Seoul Mobility Show 2023, in programma dal 31 marzo al 9 aprile, l’Automatic Charging Robot di Hyundai ha mostrato le sue potenzialità in un video dimostrativo nel quale comunica con una Ioniq 6 per effettuare la ricarica delle batterie aprendo lo sportello di ricarica, calcolando la posizione e l’angolazione esatte attraverso una telecamera.