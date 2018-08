I 5 profili Instagram che devi seguire se ami le auto

Instagram per molti è diventato un portfolio lavorativo, è una cosa che succede soprattutto quando ti trovi a lavorare nel mondo dei media. Abbiamo scelto 5 tra i profili Instagram più interessanti dedicati al mondo delle auto: le foto raccontano le storie di chi le scatta e di questi pezzi unici nel mondo automotive.



Photography by V

V per Viet o Vito, con base a Los Angeles. Photography by V ci racconta le auto in maniera particolare e interessante, vale la pena seguirlo per come propone i grandi classici dell’automotive. Luce soffusa e una grande ricerca del colore i suoi marchi di fabbrica.

Amy Shore Photography

Giovane, brava, inglese. 26 anni, ambasciatore Nikon con una lunga lista di esperienze da raccontare. Su Instagram le foto con Lecrec (pilota Alfa Romeo per il 2018) sul set della nuova Ferrari Portofino. Qui trovate composizione a livelli altissimi e una tecnica invidiabile.



Camden Trasher

Sincero e bravo, coltiva il suo profilo Instagram come un giardino Zen. Ovvero per sé stesso, anche se andando a leggere il suo portfolio troviamo scatti di altissimo livello, testimoni dell'”uomo giusto al momento giusto” nella maggior parte delle foto.

Blown. Un post condiviso da Camden Thrasher (@camdenthrasher) in data: Mag 7, 2017 at 5:13 PDT

Petrolicious

Probabilmente il miglior magazine statunitense per appassionati veri, che non guardano ai modelli in uscita ma alle leggende scolpite nella storia. Al pari del giornale, anche il profilo Instagram di Petrolicious ha estrema cura per la qualità dell’immagine e per composizioni studiate. Da seguire.

Rest In Pistons 🙏 • #DriveTastefully Un post condiviso da Petrolicious (@petrolicious) in data: Dic 28, 2017 at 9:07 PST



Tomwheatley.eu

Lasciamo per ultimo uno dei migliori. Il profilo Instagram di questo ragazzo parla da solo. Trasuda passione, scatti indovinati e l’essenza dell’amore per le auto. Insomma, fatele vedere a chi non riesce ad andare oltre al mezzo di trasporto nel pensare all’auto.