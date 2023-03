Il caravan intelligente è realtà: ecco il concept di Airstream e Studio Porsche

Si chiama Airstream Studio F. A. Porsche Concept Travel Trailer ed è un prototipo di caravan che potrà essere utilizzati in futuro dai campeggiatori

Come sarà il caravan del futuro? Airstream e Studio F.A. Porsche hanno provato ad immaginarlo costruendo un primo prototipo (per ora in scala 1/3) che migliora sotto tutti i punti di vista i prodotti a cui oggi siamo abituati: si chiama Concept Travel Trailer ed è stato progettato per garantire la minore resistenza aerodinamica possibile quando agganciato alla vettura grazie alla presenza del tetto a soffietto superiore e a forme più levigate e più aderenti al terreno per via delle sospensioni ribassate.

Grazie a queste soluzioni il risultato è un caravan compatto, elegante e dal design filante e leggero, che riduce inoltre il suo peso in ordine di marcia grazie all’utilizzo di materiali pregiati come quelli compositi oppure la fibra di carbonio. Passando agli interni, il Concept Travel Trailer è stato progettato per massimizzare il più possibile lo spazio a bordo rendendolo allo stesso tempo particolarmente luminoso grazie ad ampie finestre sulle zone laterali.

Al posteriore, invece, è presente un portellone apribile che lascia spazio all’ampia zona notte, mentre quelle destinate a cucina e toilette sono ribaltabili in modo da aumentare lo spazio disponibile a bordo. La ciliegina sulla torta? I pannelli solari sul tetto abbinati a un sistema di batterie al litio in grado di immagazzinare energia in modo continuativo per qualsiasi esigenza durante il viaggio.