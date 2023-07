Ineos: nel 2026 arriva un veicolo elettrico adatto all’off-road

Ineos Automotive ha in programma di ampliare la sua gamma di modelli con il lancio, nel 2026, del suo primo veicolo 100% elettrico. Sarà adatto all'off-road e sorgerà su una piattaforma skateboard.

Svelando i piani futuri, Ineos Automotive ha annunciato l’arrivo di un “fratello” per l’Ineos Grenadier. Sarà un veicolo elettrico per l’off-road, la cui presentazione è prevista per il 2026. Questa notizia, già anticipata a febbraio, viene ora arricchita da ulteriori dettagli che sicuramente interesseranno gli appassionati di auto elettriche e del fuoristrada.

Contrariamente al Grenadier e al suo telaio a longheroni, il nuovo EV di Ineos sorgerà su una piattaforma skateboard. Come sottolineato da Lynn Calder – CEO di Ineos Automotive, la scelta di una struttura monoscocca rappresenta l’unica via percorribile per la conversione di un veicolo 4×4 in stile Grenadier in un EV.

Garantirà oltre 400 km di autonomia con una sola ricarica

In termini di autonomia, il marchio britannico ha promesso un range di percorrenza superiore a 400 km con una singola ricarica. Il brand ha considerato la possibilità di convertire il Grenadier in un veicolo elettrico, ma alla fine è emerso che sarebbe stato troppo complicato inserire una grande batteria nel suo telaio.

Di conseguenza, ha dovuto ricorrere a un approccio completamente nuovo, optando per una architettura più adatta all’elettrico per il nuovo e misterioso modello. Una fonte anonima ha definito il prossimo EV di Ineos Automotive come un fuoristrada “imbattibile”, capace non solo di offrire capacità in off-road mai viste prima in un veicolo elettrico, ma anche perfettamente adatto per lavori pesanti.

Sarà costruito in collaborazione con Magna Steyr

La realizzazione del primo Ineos EV avviene in collaborazione con Magna Steyr, che ha giocato un ruolo molto importante anche nello sviluppo dell’attuale Grenadier. Non è escluso che il nuovo modello possa essere basato sulla piattaforma FM29 di Magna Steyr, già utilizzata da Fisker per il suo Ocean e da un paio di SUV cinesi.

Ma l’EV non è l’unico nuovo veicolo in fase di sviluppo da parte della casa automobilistica britannica. Ineos sta infatti lavorando anche su un modello focalizzato sulla mobilità urbana, destinato a competere con la Jeep Avenger.

Infine, è in cantiere un SUV di lusso, atteso come una versione fortemente modificata del Grenadier, più orientata verso le prestazioni stradali e il comfort.