Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione hypercar: pronta per LeMans

La Tipo 6 Competizione presentata da Isotta Fraschini nella sede storica dell'ACI Club Milano segna il ritorno sulle scene della leggendaria casa automobilistica meneghina

Obiettivo: pronta per la 6 Ore di Monza del 9 luglio, ma con l’ambizione di partecipare all’edizione 2024 del WEC (World Endurance Championship) e alla gara di durata più prestigiosa del mondo, la 24 Ore di Le Mans. Dopo i vari render pubblicati negli scorsi mesi, il marchio Isotta Fraschini ha presentato ufficialmente l’hypercar che segna il suo ritorno ufficiale nel mondo del motorsport, la Tipo 6 LMH Competizione. Luogo dell’unveiling la sede storica dell’ACI Club Milano, dove proprio nel 1904 il marchio Isotta Fraschini conseguì la sua prima licenza di costruttore automobilistico.

Progettata e realizzata completamente in Italia, la Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione è frutto del lavoro della Michelotto Engineering, azienda il cui proprietario Giuliano Michelotto è un preparatore di fama internazionale fin dal 1969: in questa sede hanno preso vita il telaio e tutta la componentistica principale, mentre il motore è stato creato in collaborazione con la tedesca HWA. Essendo aderente al regolamento LMH, si tratta di una powertrain ibrida che può contare su un innovativo motore 3.0 Litri V6 turbo in abbinamento al propulsore elettrico che spinge la potenza massima fino ai 680 cavalli, il tutto gestito dall’elettronica di bordo e dalla trazione integrale sulle quattro ruote.

La gestione della scuderia che vedrà il ritorno in pista del marchio Isotta Fraschini con la Tipo 6 Competizione è la britannica Vector Sport, già al debutto nel Mondiale Endurance nel 2022. I prossimi passi per questa hypercar saranno i primi test in galleria del vento di marzo, a cui seguirà lo shakedown vero e proprio di aprile e, realisticamente, la partecipazione alla 6 Ore di Monza di luglio. Oltre alla versione da competizione, sarà prodotta anche nella variante Pista, per clienti che se la potranno godere in eventi studiati in esclusiva per loro, e nella variante Strada targabile come esemplare unico ripetibile nei Paesi che ammettono questo tipo di omologazione.