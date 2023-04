Jaecco, l’urban SUV leggero e low-cost di Chery a tecnologia ibrida plug-in

Il fuoristrada leggero di classe A "Jaecco" sarà presentato presto come alternativa low-cost ai prodotti del marchio Chery

L’arrivo entro fine anno della Omoda 5 rappresenta solo una delle novità che saranno introdotte in Italia e in Europa da Chery: il marchio cinese, infatti, ha in programma di presentare molto presto anche un altro SUV ibrido plug-in, dal costo ridotto che quindi potrà interessare una più ampia fascia di automobilisti di tutte le età. Come comunicato di recente con un post su Facebook, si chiamerà Jaecco e sarà commercializzato da Omoda Italia come un fuoristrada urbano leggero di classe A, per intenderci lo stesso a cui appartiene l’intramontabile Fiat Panda.

Come si può vedere dalla foto in allegato al post, la Jaecco (anche se sotto una colorazione camuffata) mostra linee squadrate e imponenti con grandi passaruota, anche se non così affilate e sgargianti come ha mostrato quella Omoda 5 da cui prende spunto. Al momento le informazioni su questo modello sono limitate al contagocce, però possiamo ipotizzare che il suo futuro non si limiterà alle alimentazioni ibride ma anche, e soprattutto, a quelle 100% elettriche. Nei prossimi mesi ne sapremo certamente di più.