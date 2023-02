Jeep Avenger: disponibile in Italia con il motore 1.2 Turbo da 100 cavalli

Fino al 28 febbraio la nuova Jeep Avenger con motore endotermico da 100 cavalli è disponibile nei tre allestimenti Longitude, Altitude e Summit

Tradizionalmente prima auto 100% elettrica del marchio Jeep, la Avenger è ora disponibile in Italia anche in una versione più tradizionale, equipaggiata con un motore 1.2 turbo-benzina GSE T3 derivato dai Puretech già parte integrante di Citroen C4 e Opel Mokka, in grado di erogare una potenza massima di 100 cavalli e 205 Nm di coppia. Si tratta di un propulsore particolarmente efficiente, che combina ottime prestazioni (scatto 0-100 in 10,6 secondi) e consumi ridotti fino a 5,5-5,6 L/100 km ed emissioni di CO2 pari a 124-126 g/km.

La trazione è anteriore e propone di serie le funzioni Selec-Terrain e Hill Descent Control per garantire, alla pari del modello 100% elettrico, una capacità in off-road difficilmente riscontrabile su altre vetture della stessa categoria. La commercializzazione della versione ICE (Internal Combustion Engine) della Jeep Avenger è declinata in tre allestimenti: Longitude, Altitude e la top di gamma Summit. Il primo integra il pacchetto base con fari Full-Led, l’infotainment da 10,25 pollici e un cluster digitale completo da 7 pollici, i cerchi in lega da 16 pollici, le maniglie delle porte in tinta e le piastre sottoscocca grigie, i sistemi Hill Descent Control e Selec-Terrain assieme al cruise control e al mantenimento della corsia.

Il secondo gradino della gamma Avenger è rappresentato dall’allestimento Altitude, che aggiunge i cerchi in lega da 17 pollici, le piastre sottoscocca argentate e i sedili premium in tessuto e vinile, che si abbinano perfettamente alla fascia argentata della plancia e agli accenti argentati degli interni. Di serie anche i sensori di parcheggio posteriori, la plancia portastrumenti digitale da 10,25 pollici e il portellone posteriore elettrico.

Il top di gamma Avenger Summit, infine, propone i cerchi da 18”, gruppi ottici anteriori e posteriori Full-Led, il portellone posteriore elettrico, lo specchietto retrovisore interno auto-oscurante, l’Ambient Lighting multicolore e il caricatore wireless dello smartphone. Presenti anche il Blind Spot Monitoring e tecnologie Adas all’avanguardia con guida autonoma di livello 2, i sensori di parcheggio a 360° e la telecamera posteriore con vista dall’alto simile a quella di un drone. I prezzi? Fino al 28 febbraio Jeep Avenger Altitude con motore 1.2 Turbo 100 CV è proposta in promozione a 23.300 Euro, con anticipo di 7.340 Euro e 48 rate mensili da 199 Euro grazie al finanziamento FCA Bank.