Jeep Avenger: ecco il nuovo B-SUV elettrico, in arrivo nel 2023

Al Salone di Parigi il marchio americano ha tolto i veli alla tanto attesa Jeep Avenger, che sarà disponibile in Italia anche in una variante turbo-benzina

Come promesso, al Salone di Parigi in corso in questi giorni il marchio Jeep ha presentato ufficialmente la tanto attesa Avenger, quel B-SUV compatto che rappresenterà anche il primo veicolo completamente elettrico mai prodotto dalla Casa a stelle e strisce. Nel nostro Paese sarà disponibile nel corso del 2023 e arriverà anche in diverse varianti ibride e in uno specifico modello con motore turbo-benzina… ma andiamo con ordine e vediamo quali sono le sue caratteristiche.

JEEP AVENGER: COMPATTA MA ROBUSTA

La nuova Jeep Avenger poggia sulla nuova piattaforma STLA Small di Stellantis, che ha dato vita a un corpo vettura molto compatto lungo appena 4,08 metri dalle linee robuste le quali ricalcano il tipico stile Jeep. Dando un’occhiata alle foto presenti in gallery si percepiscono immediatamente all’anteriore la griglia a sette feritoie chiusa e il pronunciato paraurti con protezioni da off-road e lateralmente gli ampi passaruota che possono ospitare cerchi fino a 18”.

La firma luminosa è moderna e infatti all’avantreno i gruppi ottici sono sottilissimi, mentre al posteriore sono costruiti con un design a X molto singolare. Come anticipato, la nuova Jeep Avenger sposa sia l’utilizzo urbano che quello in fuoristrada e per questo motivo è predisposta con diverse protezioni specifiche – tra cui figurano le piastre paramotore e gli elementi anti-graffio su paraurti e diffusore posteriore.

JEEP AVENGER: INTERNI MINIMALI MA TECNOLOGICI

Passando nell’abitacolo, la nuova Jeep Avenger propone una plancia estremamente pulita ed essenziale con quadro strumenti completamente digitale da 7 o 10,25” (a seconda dell’allestimento) in abbinamento al touchscreen centrale dell’infotainment UConnect da 10,25 pollici, il quale include la compatibilità Apple CarPlay – Android Auto, il riconoscimento dei comandi vocali, l’integrazione con l’app per smartphone (che prevede la gestione della vettura da remoto) e gli aggiornamenti OTA.

Essendo una vettura molto versatile nell’utilizzo, la nuova Jeep Avenger è stata progettata per garantire un’ottima capacità di carico a bordo e per questo motivo il suo bagagliaio, con soglia posta a soli 72 centimetri da terra, ha un volume di ben 380 Litri incrementabile di altri 34 grazie ai molteplici vani portaoggetti (compreso quello centrale sotto i comandi del climatizzatore) disponibili per i passeggeri.

Lato ADAS, il marchio americano ha predisposto la Jeep Avenger con diversi aiuti per la guida autonoma di Livello 2: i più importanti sono l’Adaptive Cruise Control con frenata automatica d’emergenza e riconoscimento di pedoni e ciclisti oltre alla segnaletica stradale, il Lane Keeping Assist con centraggio della vettura in corsia, il Traffic Jam Assist, il monitoraggio degli angoli ciechi e dell’attenzione del conducente e l’assistenza al parcheggio con angolo di visuale delle telecamere a 360°.

JEEP AVENGER: SELEC-TERRAIN 2.0 IN VERSIONE ELETTRICA

La Nuova Jeep Avenger è il primo veicolo del marchio americano a trazione anteriore provvisto del Selec-Terrain di ultima generazione, il quale aiuta la vettura a gestire al meglio le situazioni quando si trova in fuoristrada. Per l’occasione sono disponibili ben sei modalità di guida (Normal, Eco, Sport, Snow, Mud e Sand) in aggiunta all’Hill Descent Control, che regola l’andatura quando è il momento di percorrere tratti in forte discesa.

Per quanto riguarda la powertrain, la Jeep Avenger è equipaggiata con una soluzione full-electric da 115 kW (156 cavalli) e 260 Nm di coppia massima integrata da un pacco batterie agli ioni di litio con architettura a 400V da 54 kWh, il quale assicura fino a 400 km di autonomia nel ciclo WLTP e fino a 550 km se si prende in considerazione il solo ciclo urbano. La ricarica? Collegandosi alle colonnine da 100 kW in corrente continua sono sufficienti solo 3 minuti per recuperare 30 km, mentre in 24 minuti si passa dal 20 all’80% di disponibilità energetica. In AC con wallbox da 11 kW, invece, il “pieno” è concluso in cinque ore e mezza.

La Nuova Jeep Avenger può essere già pre-ordinata in questi giorni nella versione esposta al Salone di Parigi (quindi full-electric) in allestimento 1st Edition. Il listino prezzi non è ancora noto ufficialmente, mentre sappiamo che in futuro sarà disponibile anche in varianti ibride e in un modello con motore turbo-benzina da 100 cavalli. Presto ne sapremo di più, visto che è riservato per il mercato italiano.