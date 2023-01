Jeep Avenger: grande spazio a bordo con il bagagliaio da 380 Litri

Il nuovo SUV Jeep Avenger è lungo poco più di 4 metri e offre un bagagliaio da 380 Litri, ridotti a 355 nel caso della versione 100% elettrica

Il nuovo corso del marchio Jeep passa attraverso il SUV Avenger: presentato a fine 2022, sfrutta la piattaforma CMP già vista su altri veicoli del gruppo Stellantis (Peugeot 2008 e Opel Mokka su tutti) che permette di delineare un corpo vettura lungo 4,08 metri, largo 1,72 e alto 1,53. L’offerta commerciale attualmente disponibile sul mercato prevede una versione a benzina, con motore 1.2 da 100 cavalli, e quella 100% elettrica, con powertrain da 157 CV e batteria da 54 kWh con autonomia fino a 550 km calcolata nel ciclo di utilizzo WLTP.

Nonostante la sua compattezza, la nuova Jeep Avenger è in grado di offrire un ottimo spazio a bordo per tutti gli occupanti (sia davanti che dietro, dove è omologata per tre passeggeri): ciò è dovuto anche la presenza di un bagagliaio dalla capacità massima di 380 Litri con doppio fondo a cui accedere attraverso un piano regolabile in altezza, che viene però ridotta a 355 Litri nel caso della versione elettrica per via della presenza dell’accumulatore a livello del pianale. Questa differenza, fortunatamente, non influenza le doti dinamiche su strada, sempre eccellenti come è lecito aspettarsi da una vettura marchiata Jeep.