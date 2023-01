Kia EV9: il SUV elettrico a sette posti è pronto al debutto

Il marchio Kia ha svelato una prima immagine teaser del suo nuovo Suv top di gamma: ecco ciò che sappiamo a riguardo

Dopo un lungo periodo di importanti lavori volti all’affinamento del Concept presentato allo scorso Salone di Los Angeles, si sta avvicinando velocemente il momento del debutto del nuovo SUV elettrico top di gamma marchiato Kia. Stiamo parlando della EV9, veicolo di punta che sfrutterà l’innovativa piattaforma E-GMP capace di offrire un passo di ben 3.100 millimetri assieme a una configurazione di powertrain particolarmente spinta in termini di prestazioni e autonomia con la singola ricarica.

Con dimensioni molto simili a quelle del Concept che misurava 4,93 metri in lunghezza per 2,05 metri in larghezza e 1,79 metri in altezza, la futura Kia EV9 proporrà un’estetica muscolosa, squadrata e tagliente proprio come mostrato nelle immagini teaser più recenti, nonchè un’autonomia superiore ai 500 km con capacità di ricarica dal 10% all’80% in meno di mezz’ora. Per quanto riguarda la dotazione, sarà inoltre il primo modello della Casa coreana ad utilizzare il sistema Highway Driving Pilot progettato per assicurare la guida autonoma di Livello 3 durante la guida in autostrada. Quand’è, quindi, la data del suo debutto? Entro il primo trimestre di quest’anno.