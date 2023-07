Kia EV9 prezzi e allestimenti

Kia EV9 sarà venduta a partire da 76.450 euro in versione Earth e da 81.650 per la GT-Line

Kia ha svelato i prezzi di EV9, il maxi SUV elettrico della Casa coreana che debuttato online lo scorso maggio e che sarà nelle concessionarie della rete a partire dai prossimi mesi.

Kia EV9: i prezzi e gli allestimenti del maxi SUV EV9

Basata sulla piattaforma E-GMP (Electric Global Modular Platform) la Kia EV9 è lunga 5,01 metri, larga 1,98, alta 1,75 di altezza e ha un passo di 3,1 metri. Gli interni della EV9 infatti offrono spazio in abbondanza con tre file di sedili e 7 posti veri, che sono ormai una rarità nel segmento. Con un sovrapprezzo di 1.000 euro sono disponibili due configurazioni a 6 posti denominate Lounge e Relaxation, che rinunciando ad un sedile aumentano il confort e le opportunità di personalizzazione con tanto di rotazione contromarcia dei sedili centrali per ricreare un salotto. Tutti i modelli della gamma monteranno una batteria da 99,8 kWh con architettura 800 Volt un grado di ricarica in 22 minuti dal 10 all’80%. I motori elettrici: uno per la versione posteriore, due per quella a trazione integrale. La prima ha una potenza di 204 CV e 350 Nm di coppia, la seconda 358 CV d potenza con e 600 Nm di coppia. L’autonomia massima promessa secondo il ciclo WLTP è di 541 km.

Inizialmente disponibile in allestimento Launch Edition la Kia EV9 sarà venduta a partire da 76.450 euro in versione Earth e da 81.650 per la GT-Line.