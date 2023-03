La Ford Gran Torino di Starsky & Hutch va all’asta

Si tratta di una replica molto fedele all'originale con motore V8 da 7.0 Litri: può valere anche 60.000 Euro

Se siete appassionati di muscle car americane, allora quella disponibile in questi giorni sul sito “Bring a Trailer” potrebbe attirare la vostra curiosità: si tratta di una replica molto fedele della Ford Gran Torino utilizzata nel telefilm Starsky & Hutch, che come potete vedere dalle immagini ripropone sostanzialmente la stessa livrea rossa a strisce bianche. Benchè non originale, è un esemplare del 1975 con motore 7.0 Litri V8 e cambio a tre rapporti, in grado quindi di dire la sua in fatto di sound e potenza pura.

Per quanto riguarda la dotazione, questa Ford Gran Torino può essere benissimo utilizzata anche per le attività di tutti i giorni visto che è equipaggiata con servosterzo, impianto di aria condizionata, autoradio, impianto frenante a disco e un abitacolo particolarmente pregiato con rivestimenti in pelle nera. Se volete fare un’offerta, vi conviene sbrigarvi perchè l’asta terminerà il prossimo 15 marzo!