La Lamborghini Countach di Rod Stewart è in vendita all’asta!

Il modello proposto dal sito specializzato Bring a Trailer fu costruito nel 1988 per omaggiare i 25 anni di attività della Lamborghini

Mancano ancora poche ore prima che la bellissima Lamborghini Countach proposta sul sito “Bring a Trailer” verrà battuta definitivamente all’asta. Perchè è così speciale? Innanzitutto per il fatto che è uno dei 658 esemplari della serie 25th Anniversary, costruita precisamente nel 1988 come tributo ai primi 25 anni di attività nel mondo delle supercar di lusso del marchio Lamborghini.

Rifinita in un elegantissimo colore nero, questa Countach 25th Anniversary è particolarmente ricercata anche per il fatto che il suo proprietario è nientemeno che il famosissimo Rod Stewart, cantante britannico che è sempre stato un grande appassionato del marchio di Sant’Agata Bolognese. Equipaggiata con un 5.2 Litri V12, questo esemplare è stato conservato nel garage di Stewart dal 1990 al 1995, per poi passare alla sua famiglia e solo nel maggio 2022 è stata riacquistata dal venditore originale per un controllo completo sia dal punto di vista meccanico che estetico.

Tra le modifiche effettuate di recente (nel mese di dicembre 2022), sono stati sostituiti alcuni componenti dell’impianto frenante ed è stata installata una nuova batteria in modo da renderla nuovamente in grado di poter sfrecciare sulle strade americane. Il chilometraggio non supera i 12.000 chilometri, mentre l’offerta attuale si assesta sui 505.000 dollari: volete provare a portarvela a casa?