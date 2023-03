Lamborghini Revuelto: debutta la nuova supersportiva con V12 elettrificato

Lamborghini Revuelto è il nome della prima supercar ibrida plug-in della casa automobilistica bolognese. Porta con sé diverse novità interessanti, tra cui un nuovo V12 aspirato da 6.5 litri abbinato a tre motori elettrici di nuova concezione.

Dopo tantissima attesa, finalmente Lamborghini ha presentato ufficialmente la nuovissima Lamborghini Revuelto, la prima supersportiva V12 ibrida plug-in definita come High Performance Electrified Vehicle (HPEV).

La nuova Revuelto definisce un nuovo paradigma in termini di performance, sportività e piacere di guida grazie a un’architettura inedita, un design innovativo, un’aerodinamica parecchio efficiente, un nuovo concept di telaio in carbonio e un nuovissimo propulsore da ben 1015 CV.

Il nuovo V12 da 127 CV/litro lavora assieme a due motori elettrici anteriori a flusso assiale e a un terzo powertrain elettrico a flusso radiale, posto sul primo cambio a doppia frizione a debuttare su una Lamborghini a 12 cilindri. I tre motori sono alimentati da una batteria agli ioni di litio da 4500 W/kg e consentono anche la marcia in modalità elettrica.

Soli 2,5 secondi per scattare da 0 a 100 km/h

La nuova supersportiva del marchio bolognese adotta parecchia fibra di carbonio ed è il principale elemento strutturale in quando è stato impiegato non solo per realizzare il telaio monofuselage, ma anche per buona parte degli elementi della carrozzeria.

L’ampio impiego del famoso materiale leggero, unito ai numeri eccezionali del motore, contribuisce a raggiungere il miglior rapporto peso/potenza della storia di Lamborghini: 1,75 kg/CV. Queste caratteristiche permettono alla Lamborghini Revuelto di offrire prestazioni davvero eccezionali: da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e una velocità massima superiore ai 350 km/h.

La Revuelto inaugura un nuovo linguaggio di design in casa Lamborghini

Rimanendo fedele al DNA tipico del marchio bolognese e allo stesso tempo inaugurando un linguaggio stilistico inedito, la Revuelto porta su strada il futuro del design secondo Lamborghini con nuove forme e proporzioni.

Ci sono ancora le portiere ad apertura verticale che contribuiscono a definire il carattere della nuova vettura. In aggiunta, è stato reso omaggio alle proporzioni inimitabili della Diablo, alla muscolarità e al frontale inclinato della Murcielago e all’iconica Countach.

In generale, il design è ispirato ad elementi aerospaziali ed è caratterizzato da superfici scolpite racchiuse da due linee che, partendo dal frontale, abbracciamo l’abitacolo e il motore, rastremando fino agli scarichi dal profilo esagonale.

La parte frontale con sezione a shark nose dell’ampio cofano monolitico in carbonio trasmette un senso di potenza e velocità ed è abbinato ai gruppi ottici con luci diurne a Y, incorniciate da lame aerodinamiche che raccordano lo splitter al cofano stesso.

Dietro ai passaruota anteriori troviamo delle pinne laterali che convogliano i flussi d’aria lungo le fiancate e delle concavità pronunciate delle portiere e delle prese d’aria laterali, caratterizzate da spigoli vivi che riprendono le frecce dell’anteriore.

Il profilo incavato del tetto incanala l’aria verso l’ala posteriore e allo stesso tempo consente un maggior spazio nell’abitacolo, sia per la testa del pilota che del passeggero. Il motore V12, montato longitudinalmente, è completamente a vista e si connette visivamente al doppio scarico esagonale, sormontato dall’ala dal profilo geometrico e incorniciata dai gruppi ottici con firma luminosa a Y.

Anche l’abitacolo è stato ridisegnato

Arrivando all’abitacolo, troviamo un design aerospaziale che racchiude delle bocchette d’areazione centrali e un display touch verticale con diagonale di 8.4 pollici. La nuova Lamborghini Revuelto inaugura una nuova esperienza di guida immersiva e condivisa dove pilota e copilota possono visualizzare contemporaneamente le stesse informazioni grazie ai display posizionati nel cockpit digitale da 12.3 pollici sul lato guidatore e nel display da 9.1 pollici installato davanti al passeggero. Attraverso la funzione Swipe, pilota e copilota possono spostare dal display centrale a quelli laterali applicazioni e informazioni come se fosse uno smartphone.

Poi abbiamo il nuovo volante ispirato dal mondo racing e dall’esperienza di Essenza SCV12. Dispone di quattro rotori sulle razze che permettono di selezionare sia le modalità di guida che il sistema di sollevamento e l’inclinazione dell’ala posteriore. I pulsanti, invece, possono essere sfruttati per attivare altre funzionalità della supercar, come il Launch Control e gli indicatori di direzione.

Grazie al design del tetto, la Revuelto offre 26 mm in più in altezza rispetto all’Aventador Ultimae mentre il nuovo monofuselage propone 84 mm in più per le gambe, lasciando ulteriore spazio dietro ai sedili per alloggiare una golf bag. Sotto al cofano anteriore, invece, è possibile inserire due trolley da cabina.

Grazie all’esclusivo programma di personalizzazione Ad Personam, la Lamborghini Revuelto può essere scelta in ben 400 colori differenti per la carrozzeria, senza contare che ogni cliente può personalizzare ulteriormente il proprio esemplare come meglio vuole.

L’abitacolo è caratterizzato dalla presenza della fibra di carbonio a vista, utilizzata su plancia, bocchette d’areazione esagonali e bocchette centrali. I sedili vantano il nuovo tessuto ultraleggero Corsa-Tex in microfibra dinamica, realizzato in poliestere riciclato attraverso un processo produttivo a base di acqua. È possibile personalizzare gli interni optando per un mix bilanciato di pelle e Corsa-Tex oppure privilegiare uno o l’altro materiale a seconda delle proprie preferenze.

Sul retro spicca una nuova ala attiva

Rispetto all’Aventador, il nuovo layout della Revuelto presenta delle caratteristiche progettuali differenti che hanno influenzato il suo sviluppo aerodinamico. Il massimo dell’efficienza si è raggiunto combinando un elevato carico aerodinamico e minimizzando la resistenza.

Ciò è possibile anche grazie alla nuova ala posteriore attiva per garantire le migliori prestazioni aerodinamiche in ogni condizione di marcia. Sono stati sviluppati attuatori completamente nuovi che gestiscono al meglio il carico in qualunque situazione grazie a tre diverse impostazioni.

La posizione dell’ala cambia in base alla modalità e alla dinamica di guida impostata oppure può essere modificata manualmente. Sono previste tre posizioni: chiusa, Low Drag Position (minima resistenza aerodinamica) e High Downforce Position (per massimizzare il carico aerodinamico ottimizzando stabilità e maneggevolezza).

Sulla parte frontale c’è uno splitter in carbonio con bordo d’attacco raggiato nella parte centrale e inclinato in quella laterale, che genera vortici per incrementare il carico frontale e deviare l’aria evitando le ruote.

Il nuovo approccio progettuale ha permesso alla supersportiva ibrida plug-in di incrementare il carico aerodinamico anteriore del 33% e quello posteriore del 74% rispetto all’Aventador Ultimae, in condizioni di massimo carico.

Tutti gli elementi sono stati disegnati e progettati per ottimizzare i flussi. Persino le maniglie delle portiere svolgono una funzione aerodinamica grazie al profilo alare con sezione ad T. Sulla parte posteriore spiccano due prese d’aria di tipo NACA, poste anteriormente alle ruote posteriori, che raccolgono il flusso dal sottoscocca e lo dirigono verso il condotto di raffreddamento dell’impianto frenante posteriore.

Offre una rigidezza torsionale maggiore del 25% rispetto all’Aventador

Come detto ad inizio articolo, Lamborghini ha utilizzato un nuovo telaio di ispirazione aeronautica, chiamato monofuselage, che prevede una monoscocca interamente in fibra di carbonio multi-tecnologia e un telaio anteriore in Forged Composites.

Questo garantisce elevata performance nella capacità di assorbimento dell’energia, con un rapporto di 2:1 rispetto alla struttura in alluminio dell’Aventador. Inoltre, il monofuselage è più leggero del 10% rispetto al telaio dell’Aventador, con un risparmio del 20%. La rigidezza torsionale è stata incrementata notevolmente, arrivando a ben 40.000 Nm/° (+25% rispetto alla precedente vettura).

Un’altra importante evoluzione riguarda introduzione del Rocker Ring, un unico componente ad anello in Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP) che rappresenta la struttura portante della vettura e abbraccia gli elementi realizzati in Forged Composites come vasca, parafiamma e montante A.

Il telaio posteriore è stato realizzato in leghe di alluminio altoresistenziali e prevede due fusioni cave nella zona duomo posteriore, che integra gli attacchi delle sospensioni posteriori e dei supporti motopropulsore su un unico componente con sezione di inerzia chiusa.

Debutta un nuovo V12 aspirato da 6.5 litri

Per la nuova vettura è stato adottato un layout senza precedenti: motore V12 aspirato da 6.5 litri montato centralmente, tre propulsori elettrici e un nuovo cambio a doppia frizione a 8 rapporti. Sotto al tunnel ora c’è una nuova batteria agli ioni di litio che alimenta i motori elettrici. Questa configurazione rende la Revuelto una vettura a trazione 100% elettrica, riducendo le emissioni complessive di CO2 del 30% rispetto all’Aventador Ultimae.

Il nuovo motore L545 è il più leggero e potente dei 12 cilindri realizzati fino ad ora dallo storico marchio di Sant’Agata Bolognese. Pesa solo 218 kg, 17 kg in meno rispetto all’unità dell’Aventador, ed è ruotato di 180°. La potenza del solo V12 è di 825 CV a 9250 g/min e supporta un regime di rotazione massimo di 9500 g/min. La coppia massima è invece pari a 725 Nm a 6750 g/min.

Trazione integrale e oltre 10 km di autonomia in modalità EV

La nuova Lamborghini Revuelto dispone anche di quattro ruote motrici. Ciò è possibile grazie alla presenza di una coppia di motori elettrici sull’asse anteriore, ciascuno dei quali fornisce trazione a una singola ruota. Poi c’è il terzo motore elettrico posizionato al di sopra del cambio a doppia frizione a 8 rapporti che fornisce coppia al retrotreno.

Ciascuno dei motori elettrici anteriori offre 350 Nm mentre la potenza massima complessiva arriva a 1015 CV. La batteria da 3,8 kWh consente al bolide di percorrere oltre 10 km in modalità 100% elettrica senza produrre emissioni. L’accumulatore può essere ricaricato in corrente alternata fino a 7 kW di potenza in 30 minuti oppure attraverso la frenata rigenerativa anteriore o il motore termico in soli 6 minuti.

Il nuovo cambio a doppia frizione è un elemento estremamente compatto in quanto propone una lunghezza di 590 mm, una larghezza di 750 mm e un’altezza di 580 mm. Il peso complessivo è di 193 kg. Questo include un nuovo componente fondamentale nell’architettura ibrida della vettura: un motore elettrico posteriore con potenza massima di 110 kW e coppia massima di 150 Nm.

La retromarcia è demandata ai due motori elettrici anteriori. Nel caso però servisse maggiore spunto, è previsto l’intervento del propulsore elettrico posteriore, che aziona anche le ruote posteriori.

Ci sono tre modalità di guida dedicate

Assieme al sistema ibrido, debuttano anche tre nuove modalità di guida dedicate: Recharge, Hybrid e Performance. Queste si abbinano alle modalità di guida Città, Strada, Sport e Corsa. In totale, abbiamo 13 esperienze che esaltano i diversi caratteri e le potenzialità della Lamborghini Revuelto in base alla situazione e al tipo di strada o pista.

La nuova architettura consente una distribuzione ottimale del peso pari a 44:56. Grazie all’e-axle, Lamborghini introduce per la prima volta nella propria storia il torque vectoring elettrico e inaugura il sistema Lamborghini Dinamica Veicolo 2.0 con la Revuelto.

Il primo incrementa l’agilità della vettura nelle curve strette e allo stesso tempo la stabilità nelle curve alle alte velocità, ripartendo la coppia in modo ottimale su ciascuna ruota e lavorando in sinergia con il sistema a quattro ruote sterzanti.

Il nuovo torque vectoring interviene anche sui freni solo quando è strettamente necessario per massimizzare l’efficienza e garantire uno stile di guida più naturale così come un livello di prestazioni più elevato.

È fondamentale anche il ruolo dell’aerodinamica attiva, che raggiunge nuovi livelli di efficienza e downforce: 61% e 66% in più rispetto all’Aventador Ultimae. L’aerodinamica lavora in sinergia con le sospensioni semiattive a quadrilatero, gestite dal sistema Lamborghini Controllo Verticale progettato appositamente per questa vettura.

Bridgestone ha sviluppato degli pneumatici su misura

Lateralmente spiccano i nuovi pneumatici Bridgestone Potenza Sport realizzati su misura con il preciso obiettivo di esaltare le prestazioni sportive e la dinamica di guida del nuovo bolide. Anteriormente ci sono pneumatici 265/35 ZRF20 mentre posteriormente abbiamo un set da 345/30 ZRF21. Inoltre, sono disponibili cerchi da 21” per l’avantreno e da 22” per il retrotreno.

Bridgestone ha realizzato anche una combinazione per avere più prestazioni e che prevede pneumatici da 265/35 ZR20 sull’asse anteriore e da 345/30 ZR21 sul posteriore. Per la stagione invernale sono disponibili i Bridgestone Blizzak LM005 che offrono un grip eccezionale sulla neve.

Infine, la nuova Lamborghini Revuelto porta al debutto per la prima volta una dotazione completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per migliorare la sicurezza e la guida quotidiana. Il pacchetto comprende l’Active Lane Departure Warning, il Lane Change Warning, il cruise control adattivo, il Rear Cross Traffic Alert e tanto altro ancora.