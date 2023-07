Lamborghini SC63, prototipo ibrido da corsa per l’endurance che sfida Ferrari

La nuova Lamborghini SC63 è il prototipo ibrido con cui il brand bolognese correrà dal prossimo anno nel FIA WEC e nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship Endurance Cup.

Lamborghini ha sfruttato il Goodwood Festival of Speed 2023 per presentare la nuova Lamborghini SC63. Abbiamo di fronte l’hypercar ibrida che dal 2024 gareggerà nella categoria di riferimento del FIA World Endurance Championship (WEC) e nella classe GTP dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship Endurance Cup.

La casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese ha scelto Iron Lynx come partner per schierare il prototipo da corsa. La nuova SC63 viene fornita con un motore V8 biturbo da 3.8 litri sviluppato appositamente per lei.

Il propulsore vanta una configurazione cold V8 in cui i turbo sono montati all’esterno delle due bancate dei cilindri così da rendere sia il raffreddamento che l’alimentazione più facile. In aggiunta, tale configurazione permette di abbassare le masse e il centro di gravità dell’hypercar.

Complessivamente, la Lamborghini SC63 riesce a sviluppare ben 680 CV di potenza. Gli ingegneri del brand italiano hanno lavorato per ottimizzare gli elementi imposti dal regolamento FIA così da raggiungere la massima efficienza e performance.

Ci sono otto diversi radiatori

Il telaio in carbonio è stato sviluppato in collaborazione con l’azienda francese Ligier mentre le sospensioni anteriori push rod sono tra le soluzioni tecniche progettate da Lamborghini.

Durante la fase di sviluppo del prototipo da corsa è stata dedicata particolare attenzione all’impianto frenante per ottenere la massima performance e affidabilità durante le gare endurance, che mettono a dura prova i freni. L’obiettivo principale degli ingegneri è stato trovare un efficace compromesso tra leggerezza, rigidezza e durabilità.

A bordo del prototipo troviamo otto diversi radiatori: due intercooler, un radiatore del cambio, un condensatore per l’aria condizionata, un radiatore per l’Energy Recovery System, uno per l’Energy Storage System e due radiatori per l’acqua.

Il design è stato curato da Squadra Corse e dal Centro Stile Lamborghini

La carrozzeria della SC63 è stata disegnata dal team di aerodinamici Squadra Corse assieme al Centro Stile Lamborghini. Presenta alcuni elementi di design inconfondibili come i fari anteriori e posteriori a forma di Y.

Per rivestire la vettura, la casa automobilistica bolognese ha scelto il Verde Mantis e una striscia in Nero Noctis. La livrea è impreziosita dal tricolore italiano e dai loghi di Iron Lynx sulla pinna posteriore e di Roger Dubuis.

Prima del debutto in pista, Lamborghini ha effettuato una serie di test interni utilizzando un simulatore e sfruttando il contributo dei suoi piloti ufficiali Mirko Bortolotti e Andrea Caldarelli e dei nuovi arrivati Romain Grosjean e Daniil Kvyat.

Come detto ad inizio articolo, la nuova Lamborghini SC63 prenderà parte all’intera stagione 2024 del Campionato Mondiale Endurance e della serie IMSA. Bortolotti, Caldarelli, Grosjean e Kvyat saranno affiancati da altri due piloti, che saranno annunciati entro fine anno.

Le dichiarazioni di Stephan Winkelmann

Stephan Winkelmann, presidente e CEO di Lamborghini, ha detto: “La SC63 è la vettura da corsa più avanzata mai progettata da Lamborghini e segue la strategia Direzione Cor Tauri definita dalla Casa per l’elettrificazione della gamma. L’opportunità di competere in alcune delle più importanti corse di durata al mondo con un prototipo ibrido rientra nella nostra visione della mobilità ad alte performance, come dimostrato anche nel prodotto di serie con il lancio della Revuelto. La SC63 rappresenta per la nostra Squadra Corse l’ingresso nei massimi livelli del motorsport e un passo molto importante verso il futuro”.