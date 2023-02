Le ultime Lamborghini V12 si chiamanono Autentica e Invencible

La Casa del Toro ha costruito due one-off in omaggio del motore V12, ormai giunto alla fine della sua carriera: ecco tutti i dettagli

Il mese prossimo il marchio Lamborghini entrerà in una nuova era: il mitico motore dodici cilindri a V lascerà il posto a un’inedita powerunit ibrida che equipaggerà l’erede della Aventador, una supercar rivoluzionaria che, ormai, è pronta per essere svelata al pubblico. Nel frattempo, però, la Casa del Toro ha voluto rendere omaggio al suo V12 endotermico realizzando due one-off che rappresentano l’evoluzione ultima delle supersportive costruite a Sant’Agata Bolognese.

Si chiamano Lamborghini Autentica e Lamborghini Invencible, due facce della stessa medaglia che appoggiano sulla stessa struttura dell’Aventador e presentano diversi dettagli di pregio che richiamano altri modelli del marchio italiano. Gli elementi in fibra di carbonio, per esempio, sono ripresi dalla Sesto Elemento, i profili aerodinamici dalla Veneno e il cofano anteriore dalla Essenza SCV12. Ciò che le distingue esteticamente, inoltre, è il loro colore: l’Autentica, roadster due posti, è in Grigio Titans con dettagli Matt Black e Giallo Auge, mentre l’Invencible (coupé), è in Rosso Efesto con rivestimenti interni in pelle Rossa Alala e alcantara Nero Cosmus.

Comune denominatore delle due supercar, ovviamente, è il V12 da 6.5 Litri: ereditato dalla Aventador Ultimae, esprime 780 cavalli e 720 Nm di coppia massima, è sostenuto dal cambio automatico a sette rapporti e dalla trazione integrale e può raggiungere la velocità massima dichiarata di 355 km/h, chiudendo infine lo scatto 0-100 in meno di 3 secondi.